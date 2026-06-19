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Nova iskustva i suveniri nisu jedine stvari koje evropski navijači donose sa Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine neki se vraćaju i sa venčanim listovima.

Škotski par Aleksander Boun i njegova verenica Luiz odlučili su da ove nedelje stanu na ludi kamen u gradskoj skupštini Bostona, prenosi WCVB. Kada su ga pitali zašto je par odlučio da se „venča u Bostonu“, Aleksander, koji je za ceremoniju nosio klasični škotski kilt, brzo je odgovorio: „Zbog Svetskog prvenstva“.

Foto: WCVB Channel 5 Boston WCVB Channel 5 Boston/youtube



Njihov matičar je čak prilagodio bračne zavete, pitajući par da li uzimaju jedno drugo „u bolesti i u zdravlju u Bostonu, u Škotskoj i šire“, na šta su oboje rekli: „Uzimam“.

Nakon venčanja, njihova porodica i prijatelji su proslavili pevajući pesmu Nika Morgana „Bez Škotske nema zabave”, a dok su sa voljenima napuštali gradsku skupštinu, pratio ih je izvođač na gajdama koji je svirao keltsku muziku.

Međutim, oni nisu bili jedini Škoti sa ovom idejom, posebno pošto škotska reprezentacija igra više utakmica na stadionu u Bostonu u okviru Svetskog prvenstva.

Foto: WCVB Channel 5 Boston WCVB Channel 5 Boston/youtube



Oven i Paula Kvigli takođe su odlučili da se venčaju u Vejmutu u državi Masačusets u sredu, 17. juna devet godina nakon njihove veridbe 17. juna 2017. godine, prema navodima WHDH i The Boston Globe.

Par je rekao da su prvobitno planirali da se venčaju na svoju desetu godišnjicu, ali kada se Škotska kvalifikovala za Svetsko prvenstvo, promenili su planove. (2026. godina označava prvu kvalifikaciju Škotske za ovaj turnir još od 1998. godine.)

Foto: WCVB Channel 5 Boston WCVB Channel 5 Boston/youtube

„Rekli smo da ćemo, ako se Škotska kvalifikuje, pomeriti sve za godinu dana unapred, otići na Svetsko prvenstvo i venčati se dok smo tamo“, rekla je Paula za ovaj medij.

Međutim, planiranje venčanja preko okeana nije bio lak zadatak. Zato su se okrenuli Fejsbuku za pomoć oko planiranja i na kraju pronašli Džima Levera, Škotlanđanina koji se preselio u Masačusets.

„Samo sam ponudio pomoć, a oni su bili u stilu: ’Džime, fantastično, možeš li nam reći kako da pokrenemo ovu proceduru’ “, prisetio se Lever, koji je vodio njihovu ceremoniju venčanja.

Sin ovog para, kao i njihovi prijatelji i porodice koji su prisustvovali utakmicama Svetskog prvenstva, takođe su bili prisutni na njihovom venčanju održanom u Erbienbi (Airbnb) smeštaju pored mora, a proslavu su nastavili u restoranu u Kvinsiju, navode WHDH i Boston Globe.

Par je izjavio da planira da proslavi svoj medeni mesec na utakmici Škotske protiv Maroka u petak, 19. juna.

„Atmosfera, uzbuđenje u gradu, to je neverovatno, navijači su neverovatni“, rekla je Paula za VHDH.