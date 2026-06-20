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Priče o intimnim odnosima između stjuardesa i pilota traju decenijama, a mnogi odlaze korak dalje i veruju da se među članovima posade dešavaju mnogo uzbudljivije stvari. Ispostaviće se da je sve to tačno i mnogo luđe nego što možemo i zamisliti.

Ebi Rouz se pripremila za nekoliko minuta strasti sa svojim ljubavnikom, ali ovaj vatreni sastanak nije bio u spavaćoj sobi, već na 42.000 stopa visine na nebu, a njen partner je zapravo bio pilot u avionu punom putnika.



Ona tvrdi da su se seksualni odnosi na nebu dešavali „stalno” jer piloti imaju „veoma veliki ego” i još veći seksualni nagon.

Bilo je tu i kasnonoćnih žurki, trojki i „veoma izražene kulture usputnog seksa” među kabinskim osobljem i pilotima, čak i među onima koji su bili u braku.



Prisećajući se svog incidenta sa oznakom „samo za odrasle” Ebi, koja je sada model na Onlifensu (OnlyFans), kaže:

„U kokpitu su uvek morale da budu dve osobe, pa kada je kopilot otišao u toalet, drugi pilot, sa kojim sam se viđala, pozvao me je unutra. To je bila zabavna, spontana stvar koja je trajala nekoliko minuta. Avion uglavnom leti sam, tako da je jedino što je morao da uradi bilo da daje kodove kako bi se let i dalje pratio. Mogao je to da radi dok je bio zauzet sa mnom. I dalje je obavljao svoj posao, tako da je bilo veoma bezbedno, a devojke su tamo gore stalno radile bezobrazne stvari. Prilično sam sigurna da je rekao kapetanu šta će se dogoditi kako bi nam obezbedio dodatno vreme. Bilo je prilično na brzinu", rekla je za The Sun.

Ebijina ispovest neće biti iznenađenje za one iz ove industrije, pošto se bivša stjuardesa Skaj Tejlor (Skye Taylor, 50) prisetila da su izbile orgije tokom jedne žurke kabinskog osoblja tokom pauze u hotelu.

Lokacija o kojoj je reč bio je Johanesburg u Južnoj Africi, koji je označila kao žarište za bezobrazne aktivnosti, a za to krivi „vino i nedostatak kiseonika” zbog veće nadmorske visine. Skaj objašnjava: „Stvari mogu postati prilično pikantne. Sećam se da je jedno okupljanje postalo previše za mene. Videla sam vrata i pobegla. To je bilo između jedne posade i druge posade. Pomislila sam: ’Da, ovo nije za mene’.”

U međuvremenu, sadašnja stjuardesa Noel našalila se da koristi letove kao aplikaciju za upoznavanje, nazivajući to „Tinderom u vazduhu” zbog hrabrih ponuda koje je dobijala.

Na internetu poznata kao Flajing Noel prisetila se kako joj je jedan čovek ponudio 1.000 dolara za najlonke koje je nosila tokom dugolinijskog leta od 10 sati.

A Lejdi Džejni koja je provela 20 godina u ovoj industriji, tvrdila je da je „skakanje iz kreveta u krevet masovna pojava” među posadom posebno zato što su neki članovi osoblja osećali da su „plaćeni da se zabavljaju”.

A za neke, čini se, te smicalice počinju čim se isključi znak za obavezno vezivanje pojaseva.



Ebi, koja je radila za jednu američku avio-kompaniju 2014. godine, rekla je: „Kultura šema za jedno veče je definitivno veoma jaka među stjuardesama i stjuardima. Bili bismo na aplikacijama za upoznavanje Tinderu, Grajnderu (Grindr) čim bismo mogli, svi sedeći jedni pored drugih, listajući da vidimo ko je u okolini. Ako bismo prepoznali zgodnog putnika sa leta, prišli bismo, dali svoj broj i čekali poruku da se nađemo. Drugi put bi nam putnici gurnuli svoj broj na salveti dok su izlazili iz aviona. Provela sam neke od svojih najboljih trenutaka kao stjuardesa.”

Ebi kaže da je bilo uobičajeno i da stjuardese flertuju sa zgodnim putnicima često tako što bi im dale besplatno piće.

„Kao zgodna stjuardesa, ako bih pomislila da je neki tip sladak, bilo je lako dati mu svoj broj na izlazu”, kaže ona.

„Ima nečeg i u uniformi, to izluđuje ljude. I meni je taj scenario bio uzbudljiv seksualna tenzija sa nekim bi se gradila tokom leta, a onda biste se našli radi seksa kasnije, to mi je bio ceo fetiš i donelo mi je neke od najboljih seksualnih odnosa ikada.”

Ebi je bila deo „parti posade” – grupe stjuardesa i pilota koji su harali barovima, pili do ranih jutarnjih sati i upuštali se u bezobrazne vanredne aktivnosti.

„Ako ste sa parti posadom, nije važno gde idete, biće ludo”, kaže ona. „Uvek bih se trudila da budem sa zabavnom posadom i pilotima koji su plaćali sve. Zarađivali su tri puta više od nas, pa je bilo fer da nam u najmanju ruku kupe piće. Jedini tip osobe koji smo pokušavali da izbegnemo bio je ’lupalac vratima’ – oni koji se vrate u hotel, zalupe vrata i ne vidiš ih više do sledećeg leta".

Ebi veruje da se samo jedan par učlanio u „Klub na kilometar visine” (Mile High Club) dok je ona bila u smeni i priznaje da je zažmurila na jedno oko.

Ona kaže: „Neka starija gospođa je pokušala da otvori vrata toaleta u kojem su bili i vilica joj je otpala. Pokazala je usnama da je unutra par. Rekla sam: ’Samo ih ostavite’.

„Tamo je prilično odvratno, ja se lično ne bih spajala u toaletu zato sam to radila na pilotskoj palubi, to je bilo mnogo zabavnije.

„Ali ako ćete se pridružiti klubu na kilometar visine, idite u toalete prve klase, oni su mnogo čistiji i malo veći. Tako da je to bolji izbor.”

Iako stjuardese imaju reputaciju razvratnosti, Ebi tvrdi da su piloti najgori i navodi da „90 odsto njih vara” svoje supružnike i partnere.

„Jedan sa kojim sam imala aferu stalno mi je ostavljao poruke, a onda sam saznala da ima ženu”, kaže ona.

„Pomislila sam: ’Koji đavo?’ Piloti su užasni. Oni su najgori i ozloglašeni prevaranti. Ako ste u vezi sa pilotom, trebalo bi da budete u otvorenoj vezi. Uvek ima mnogo drame zbog stalnih šema. Oženjeni piloti i stjuardese se spajaju, a nakon toga usledi mnogo razvoda. Rekla bih da 90 odsto pilota vara. Naročito ako je pilot zgodan, onda je to gotova stvar. Taj čovek će imati seks svakog bogovetnog dana kada radi. Devojke se bacaju na pilote, a oni zgodni to znaju. Zato stoje pored izlaza kako bi im devojke predavale brojeve telefona kada izlaze iz aviona. Dobijali bi toliko brojeva da je to bilo suludo. A onda, ako bi otišli na Tinder, pa samo je nebo granica za to koliko bi spojeva dobili. Taj šarm pali i kod stjuardesa jedna moja prijateljica je imala slabost prema pilotima i sigurno je spavala sa njih 10.”

Ali ne ide sve uvek po planu. Ona se priseća jedne stjuardese, koja je spavala sa pilotom, a koja je bila izložena zlobnoj zaveri iz osvete nakon što se ispostavilo da on ima devojku.

„Ta druga devojka je na kraju napravila oglas na Krejgslistu (Craigslist) sa njenom adresom, brojem telefona i navela da je mogu kontaktirati radi seksa”, kaže Ebi.

„Bilo je mnogo takve drame, ali to je bio najgori osvetnički napad kojeg se sećam. Zato nikada ne treba sati tamo gde jedeš.”

Većina u industriji smatra Johanesburg vrhunskom destinacijom za žurke – ali u SAD, Ebi kaže da su to zapravo „mali gradovi, gde se ništa ne dešava”.

„Moja najluđa pauza između letova bila je u Mineapolisu, u Minesoti”, kaže ona. „Bilo je potpuno nasumično, kapetan je platio sva pića, a ja sam se kasnije spojila sa njim. Fenomenalno sam se provela.”

Međutim, Ebi je takođe partijala u čuvenom Gradu greha u Nevadi, Las Vegasu, dok je jedna od njenih koleginica izlazila sa nekim ko je povezan sa košarkaškim timom Denver Nagetsa.

„Zarađivao je mnogo novca i kada smo sleteli, pokupila nas je produžena limuzina. Bilo je mnogo šampanjca i dodataka za žurku.”

Veliki broj avionskog osoblja našao se u ozbiljnim problemima zbog svojih ispada što direktno prkosi strogom pravilu da nema konzumiranja alkohola 12 sati pre posla.

Pre samo dve nedelje, jedan stjuard je pronađen potpuno gol kako pleše u toaletu biznis klase na letu kompanije Britiš ervejz (British Airways - BA) iz SAD za Hitrou. Navodi se da je uzeo drogu. Pilot kompanije Sautvest erlajns (Southwest Airlines) Dejvid Alsop (David Allsop, 52) iz Nju Hempšira, otpušten je u avgustu nakon što se na poslu pojavio pijan i bazdeći na alkohol, što je bizarno opravdao nikotinskom žvakom.

Istog tog meseca, jedan „mrtav pijan” pilot skinuo se go u lobiju hotela, nakon divlje žurke na Zelenortskim Ostrvima (Kejp Verde) koja je trajala do 2:30 ujutru.

Izvor nam je rekao da je bio toliko pijan da mu se ne bi smelo „poveriti upravljanje ni igračkom od aviona, a kamoli pravom letelicom sa stotinama putnika”.

A 2023. godine, oženjeni pilot Majk Biton (Mike Beaton) otpušten je nakon što se kolegi pohvalio „orgijom sa drogom i pićem”, koji ga je prijavio kompaniji BA. Tvrdio je da je „na kraju šmrkao kokain sa devojčinih grudi” i partijao sa dve stjuardese koje su „plesale u toplesu” tokom tog skandaloznog događaja.

Među ostale šokantne ispade spada i to što je vijetnamska avio-kompanija Vijetdžet (Vietjet) organizovala fotografisanje u bikiniju sa svojim stjuardesama kao deo provokativnih PR trikova 2017. godine.