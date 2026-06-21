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Modeling je strast koja pomera granice, te se odavno preselio iz magazina, studija i pusti na druga neobična mesta. A fotografisanje više nije samo studijsko već i znatno kreativnije i klizi ka senzacionalizmu.

U ovakvim kampanjama sve više učestvuju i muškarci, a mnogi od njih dospeli su do samog vrha modne industrije. Jedan modni fotograf već godinama radi spektakularne editorijale po kojima je poznat širom sveta, a njegovi radovi se mogu videti i na društvenim mežama. 

Kako je izgledalo fotografisanje pogledajte u galeriji:

modna kampanja na ulici Foto: henryjimenz/tiktok

Fotograf Henri Himenez Kerboks pravi kadrove koji oduševljavaju javnost. Sada je nasred ulice odradio jedan editrijal sa manekenom u donjem vešu ali tako da niko od prolaznika isprva nije shvatio o čemu se radi.

Naime, prišao je mladiću i pitao ga da li bi se skinuo i pozirao mu. On je odmah pristao, a potom je na leđa stavio i krila poput onih koje nose Viktorijini anđeli. Skočio je na improvizovanu binu i svi su nemo gledali, tek kada je prošetao tako obučen, zapravo svučen nastala je opšta pomama na ulici. 

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