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Letnja žega uveliko traje a, po svemu sudeći, sve ukazuje na to da nas ove godine čeka pravo pakleno leto. Adekvatna zaštita na suncu je od ključnog značaja, jer opekotine nisu samo bolne, već mogu trajno i ozbiljno da ugroze vaše zdravlje. Ali, koja krema za sunčanje pruža najbolju zaštitu?Jutjuber Tajler Blančard, koji inače snima video klipove u kojima testira razne stvari, odlučio je da to sazna na teži i prilično bolan način.

Bolan eksperiment

Skraćenica SPF označava zaštitni faktor od sunčevog zračenja i njena uloga je da smanji količinu ultraljubičastog (UV) svetla koje dopire do vaše kože. Pri tome je nivo UV indeksa u određenom danu podjednako važan pokazatelj kao i sama temperatura vazduha.

Kako bi testirao efikasnost svakog nivoa zaštite, kreator sadržaja Tajler Blančard snimio je video-snimak u kojem je ležao na suncu sat vremena, i to na visokom UV indeksu koji je iznosio osam. On je pomoću lepljive trake podelio svoje grudi na 10 delova, a zatim je naneo po dva milimetra kreme sa faktorima u rasponu od 10 do 100, koristeći novu četkicu za svako polje.

"Napolju je pretoplo. Umirem," požalio se Tajler već posle 10 minuta testa.

Nakon pola sata provedenog na jakom suncu, Tajler je primetio kako mu se znoj skuplja na stomaku. Kada je isteklo punih sat vremena, skinuo je trake sa tela uz bolan uzdah.

"Sve ovo izgleda prilično isto. Ipak, faktor 80 se pokazao kao najgori," primetio je on.

Tajler Blančard testirao različite faktore krema za sunčanje Foto: Printscreen/Instagram/_tylerblanchard_

Iako se na Tajlerovom primeru činilo da visina faktora nije napravila veliku razliku, korišćenje zaštitnih krema ostaje presudno u borbi protiv sunčevog zračenja.

Kako se pravilno zaštititi tokom letnjih žega

Iako je dobijanje vitamina D iz sunčeve svetlosti veoma važno, ključno je pronaći pravi balans.

Pogledajte fotografije eksperimenata Tajlera Blančarda:

1/6 Vidi galeriju Jutjuber Tajler Blančard sprovodi eksperimente Foto: Printscreen/Instagram/_tylerblanchard_

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) napominje da "ne postoji bezbedan niti zdrav način za sunčanje", dok dobijanje opekotina drastično povećava rizik od nastanka raka kože. Boravak u hladu i nošenje odgovarajuće, zaštitne odeće podjednako su važni kao i krema za sunčanje. Faktor 50+ predstavlja najjači vid odbrane od UV zračenja prema zvaničnim preporukama zdravstvene službe.

Pored toga, lekari savetuju građanima da izbegavaju direktno sunce u periodu između 11 i 15 časova, da se zaštite laganom odećom i naočarima za sunce, kao i da obavezno koriste kremu sa najmanje faktorom 30, koju je potrebno redovno nanositi i voditi računa da koža nikada ne izgori.

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