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Dok većina ljudi razmišlja gde i kako da pronađe ljubav svog života, šarmantna plavuša Lusi Nanami (24) iz Francuske pronašla ju je iznenađujuće, na televizijskom ekranu. Mlada žena se, međutim, nije zadržala samo na zaljubljenom gledanju serije. Ona se čak udala za lik Mami iz popularne serije Rent-a-Girlfriend.

Sve je počelo tokom boravka u Japanu, gde je Lusi zavolela tamošnju kulturu, mangu i anime.

Lusi Foto: hikari.sunshine/instagram

„Nikada ranije nisam gledala anime romantičnu komediju i bila sam potpuno oduševljena. Ali upravo me lik Mami posebno privukao. Iako je bila pomalo negativan lik, divila sam se njenom samopouzdanju“, priznaje Lusi.

Prema njenim rečima, oduševljenje je postepeno preraslo u pravi odnos. Počela je da kupuje figurice, postere i druge predmete sa motivom svoje izabranice. Za kolekciju je potrošila oko 2.000 dolara. „

Od porodičnih večera do plaže, Mami je uvek bila sa mnom. Jednostavno je bilo ispravno“, objašnjava Lusi.

Za svoj 21. rođendan čak je organizovala i veridbu. A 2025. godine usledio je vrhunac, svadbena ceremonija u Tokiju. Lusi i plišana verzija Mami nosile su venčanice po meri, izgovorile zavete, a sve su putem Zooma pratili najbliži.

„Bila je to prelepa ceremonija i bilo je neverovatno ponovo potvrditi šta Mami znači za mene“, kaže mlada.

Da bi priča bila još neobičnija, Lusi je u međuvremenu započela vezu sa stvarnom ženom, Kaori (27). Ljubomore, međutim, nema. „Naravno da sam Kaori rekla sve o Mami i ona uopšte nije ljubomorna“, tvrdi.

Video sa venčanja prikupio je više od četiri miliona pregleda. Pored čestitki, pojavili su se i podsmešljivi komentari.

„Ljudi su me optuživali da imam zablude. Znam da Mami nije stvarna – ali zašto to znači da je ne mogu voleti?“ reaguje Lusi. Hejterima poručuje samo jedno: „Život je lepši kada ste otvoreni i ponosni na ono što volite.“