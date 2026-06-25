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Ukrajinska manekenka i influenserka Anastasija Pokreščuk, koja je izgradila globalnu karijeru na tituli žene s "najvećim obrazima na svetu", šokirala je stotine hiljada svojih pratilaca objavom o potpunom preokretu. Nakon decenija posvećenog postizanju ekstremnog izgleda pomoću filera, 37-godišnjakinja je odlučila da krene u suprotnom smeru i započela proces uklanjanja filera iz svog lica. Ovaj potez nije samo estetska promena, već nužan korak prema još većem hirurškom zahvatu koji planira.

Nakon što je godinama ponosno isticala svoje izuzetno isklesane jagodice kao svoj zaštitni znak, Anastasija je na društvenim mrežama objavila da se podvrgava postupku topljenja filera.

U galeriji pogledajte kako je Anastasija izgledala pre plastičnih operacija:

1/5 Vidi galeriju Anastasija Pokreščuk pre plastičnih operacija Foto: Printscreen/ Instagram/ justqueen88, Printscreen/Instagram

Razlog je, kako kaže, želja za fejsliftingom, odnosno zatezanjem kože lica, koje je nemoguće izvesti s trenutnom količinom sintetičkih materijala u njenom licu.

"Topim sve u svom licu jer mi je potreban fejslifting. Nemoguće je napraviti zahvat sa svime što je unutra", izjavila je u videu na Instagramu, obraćajući se svojim pratiocima.

Foto: Printscreen/ Instagram

Njen kozmetolog pojasnio je da će proces biti postupan i delikatan kako bi se izbeglo opuštanje kože koja se godinama rastezala.

Tretman uključuje ubrizgavanje enzima hijaluronidaze, koji razgrađuje filere na bazi hijaluronske kiseline, te korištenje drugih tehnika za poboljšanje stanja kože.

Foto: Printscreen/ Instagram

Pokreččuk je potvrdila da je proces već započeo i da su prvi rezultati vidljivi.

Anastasijino putovanje u svet estetskih korekcija započelo je kada je imala 26 godina.

Nezadovoljna svojim prirodnim izgledom, koji je kasnije opisala kao "mišji", odlučila je da uzme stvar u svoje ruke.

Foto: Printscreen/ Instagram

Prvo je korigovala obraze, a oduševljena rezultatom, nastavila je s filerima u usnama, vilici i bradi. S vremenom je, kako je sama priznala, izgubila broj zahvata kojima se podvrgla.

Osim filera, njena transformacija uključuje i ugradnju implantata u grudi, botoks, tetovirane obrve i porculanske navlake za zube.

Na tisuće eura potrošeno je kako bi postigla izgled koji ju je učinio viralnom senzacijom.

Foto: Printscreen/ Instagram

Njena pojava, koju su neki upoređivali s likovima iz stripova, donela joj je medijsku pažnju i vojsku od preko 775.000 pratilaca na Instagramu.

Fotografije njenog prijašnjeg izgleda, na kojima ima prirodno lice i plave kovrdže, redovno su izazivale lavinu komentara, od onih koji su tvrdili da je "pre bila lepša" do onih koji su slavili njenu hrabrost i samopouzdanje.

Foto: Printscreen/ Instagram

Uprkos stalnim kritikama i upozorenjima lekara na opasnosti preteranog korišćenja filera, Anastasija je istrajala u svom izboru.

"Nakon što sam dobila injekcije i videla promene na svojim obrazima, zaljubila sam se u njih. Razumem da drugima izgledaju čudno, ali meni to ne smeta", izjavila je jednom prilikom.

Uverena da ju je njen bivši izgled činio neprimetnom, smatrala je da joj veći obrazi i usne daju balans licu.

Foto: Printscreen/ Instagram

"Bila sam kao sivi miš. Nos mi je bio prevelik, a sada imam velike obraze i velike usne, pa to izgleda u redu", objasnila je.

Često je ulazila u rasprave s kritičarima na internetu, odlučno braneći svoje pravo na izbor.

"Ne razumem kako bih mogla da razmišljam o svom izgledu na osnovu onoga što drugi govore. To je moje lice i moj život. Vi nećete živeti moj život umesto mene", poručivala je hejterima.

Foto: Printscreen/ Instagram

Ipak, iza fasade samopouzdane influenserke, suočavala se i sa zdravstvenim problemima.

Otvoreno je govorila o borbi s hormonskim poremećajima, cistama i displazijom, prekanceroznim stanjem, kao i o problemima s plodnošću, otkrivši da iz "različitih razloga" ne može da iznese trudnoću.

Foto: Printscreen/ Instagram

Proces kojem se Pokreščuk podvrgla bazira se na primeni enzima hijaluronidaze. Većina modernih filera za lice, kakve je i ona koristila, napravljena je od hijaluronske kiseline, sustance koja se prirodno nalazi u telu.

Hijaluronidaza deluje tako da razgrađuje tu kiselinu, pretvarajući je u molekule koje telo zatim može lako da apsorbuje i izbaci. Sam postupak je relativno brz. Nakon čišćenja kože i nanošenja anestetske kreme, lekar finom iglom ubrizgava enzim direktno u područja gde se nalaze fileri. Moguće nuspojave su privremeno crvenilo, otoci i modrice, koje obično nestaju unutar nedelju dana. U zavisnosti od količine filera, ponekad je potrebno više tretmana kako bi se postigao željeni rezultat.

Foto: Printscreen/ Instagram

Za Anastasiju, to će biti dugotrajan proces koji će njeno lice pripremiti za potpuno novo poglavlje i izgled koji tek treba otkrije javnosti.

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