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Influenserka Stela Barej je podelila priču o tome kako je spavala sa najboljim prijateljem svog oca (kumom) u noći njegovog venčanja uprkos tome što on „kod kuće“ ima porodicu.

Stela je rekla da joj je to bio prvi susret sa očevim prijateljem, koji je doleteo iz Švedske da bi mu bio kum na svadbi.

Ova devojka, koja je u svojim dvadesetim, opisala ga je kao „živu vatru“ i rekla da ju je privukao na prvi pogled, ali da nije ni pomišljala da je to obostrano.

Foto: Instagram.com/ana1princ3s

Međutim, nakon ceremonije, dobila je poziv da dođe u njegov iznajmljeni smeštaj (Airbnb), gde su na kraju završili u krevetu. Ona je prepričala ovu priču svojim pratiocima na TikToku u video-serijalu iz dva dela pod naslovom: „Kako sam smuvala očevog kuma na njegovom venčanju“, gde detaljno objašnjava šta se dogodilo.

Foto: Instagram.com/ana1princ3s

„Moj tata je pravio svadbu sa svojom sadašnjom suprugom u Montani, pa sam odletela tamo sa najboljom drugaricom“, objasnila je. „Znala sam da je tatin kum Šveđanin, ali nisam znala da je toliko dobar frajer. Tokom venčanja sedim u prvom redu, a on je dever (kum), tako da stoji tačno ispred mene. Stalno se gledamo i osećam ogromnu tenziju između nas, jer je previše privlačan. Jednostavno sam to stalno otpisivala. Mislila sam, zašto bi to uradio mom tati na njegovom venčanju? Zašto bih mu se uopšte dopala? On vodi hedž-fond, a ja sam tek diplomirala. Ali pređimo na žurku posle svadbe, tu su stvari postale ozbiljne.“

Foto: Instagram.com/ana1princ3s

Stela je objasnila da su tatin kum i još jedan tatin najbolji prijatelj, koga poznaje od svoje četvrte godine, pozvali u svoj smeštaj.

„U tom trenutku je oko 4 sata ujutru, počinjemo da pričamo, smejemo se, sve je super“, rekla je.

„Moja drugarica je zaspala, a u blizini nije bilo Ubera da se vratimo u naš hotel. Pomislila sam, pretpostavljam da moramo ovde da prespavamo, i legla sam pored njega. Sledećeg jutra se budim pored tatinog kuma i svoje drugarice. Očigledno je da smo te noći radili one stvari, dok je moja drugarica spavala tik pored mene. On nas vozi nazad, a ja sam bila tako nervozna jer je previše sladak, i nisam znala da li se uopšte seća da smo bili zajedno. Ili se možda kaje. Ne pričamo o tome, a ja ništa ne govorim svojoj najboljoj drugarici.“ Nakon što je njena drugarica odletela kući, ona se spremala za svoj let nazad u Los Anđeles ali ispostavilo se da je tatin kum bio na istom letu. Sve vreme sam tako nervozna, ali i potpuno očarana“, ushićeno je ispričala.

Foto: Instagram.com/ana1princ3s

Iako je mislila da će se kajati zbog uzavrele noći, ispostavilo se sasvim suprotno:

„Ovo je najčudniji deo. Ispostavilo se da je tačno znao šta smo uradili i da ga uopšte nije bilo sramota. Ali nismo uopšte pričali o tome, sve dok se nisam opraštala od njega. Govorio je kako ne želi da me ostavi, da ću mu užasno nedostajati. Onda on ulazi u avion, a meni stiže poruka od njega. To je bila fotografija njegove ruke, sa njegovim skupim satom, kako me drži za butinu ispod čaršava one noći kada smo bili zajedno.“

Stela Barej Foto: Instagram.com/ana1princ3s

Kada se vratila kući, Stela je rekla da su se dopisivali nekoliko puta ali da je njihova šema ubrzo izbledela nakon što se on vratio u Švedsku. „Nisam baš bila zainteresovana da to održavam u životu“, rekla sam.

„Nije mi se dopadala pomisao da bi moj tata mogao da sazna, a i to nigde nije vodilo. Zato sam prestala da se čujem sa njim.“ „Imao je celu porodicu tamo u Švedskoj, mislim da su bili rastavljeni, ali ipak. Koliko ja znam, moj tata nikada nije saznao. Nikada mu nisam rekla, a prilično sam sigurna da mu ni njegov prijatelj nije rekao, jer su i dalje prijatelji.“