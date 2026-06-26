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Iako većina nas med konzumira na kašičicu uz čaj, jedan čovek je rešio da testira krajnje granice svog želuca. Andre Ortolf iz Nemačke uspeo je da uđe u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je za svega jedan minut smazao čak 1.273 grama ovog slatkog pčelinjeg proizvoda.

Ovaj nesvakidašnji i prilično lepljivi podvig izveden je u Augzburgu, u nemačkoj pokrajini Bavarskoj, a predstavnici Ginisove knjige rekorda su rezultat zvanično priznali i verifikovali.

Serijski lovac na bizarne rekorde

Za Andrea Ortolfa ovo nije bio prvi izlet u svet neobičnih dostignuća. On je već godinama unazad dobro poznat javnosti kao jedan od najuspešnijih svetskih rekordera u specifičnim disciplinama brzog konzumiranja i ispijanja najrazličitijih namirnica i pića. Najnoviji uspeh sa medom samo je dodatno učvrstio njegov status na listi najslavnijih profesionalnih lovaca na Ginisove rekorde.

Zašto je ovaj izazov ekstremno težak?

Na prvi pogled, med deluje kao bezopasna poslastica, ali svako ko je pokušao da proguta dve velike kašike odjednom zna koliko je to komplikovano. Progutati više od jednog kilograma za samo 60 sekundi predstavlja ogroman napor za organizam iz nekoliko razloga:

Specifična gustina: Med ima izuzetno lepljivu i tešku teksturu koja otežava gutanje i bukvalno lepi usta i grlo pri velikim brzinama.

Faktor izdržljivosti: Da bi se savladao ovakav izazov, bile su neophodne nadljudska brzina, maksimalna koncentracija i ogromna fizička izdržljivost.

Ortolf je ovim trijumfom još jednom uspešno dokazao da se granice ljudskih mogućnosti mogu pomeriti čak i u neobičnim izazovima koji na prvi pogled deluju potpuno neverovatno.

(Kurir.rs/ Blic)

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