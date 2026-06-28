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U noći između petka i subote, policija u Piranu u Sloveniji morala je da interveniše zbog prilično neobičnog narušavanja javnog reda i mira. Par koji se prepustio strastima na ulici ispred jednog hotela, nakon upozorenja hotelskog radnika reagovao je uvredama, pa čak i fizičkim napadom.

Piranske ulice su tokom letnjih noći često prepune života, ali događaji od ove subote nadmašili su uobičajenu turističku opuštenost. Nešto posle pola tri ujutru (tačnije u 2.35h), policajci su upućeni ispred jednog od tamošnjih hotela, gde se odvijao pravi noćni spektakl.

Foto: Shutterstock

Ispred samog ulaza u hotel, 49-godišnji muškarac i 38-godišnja žena očigledno su potpuno zaboravili na okolinu i usred javnog mesta počeli da vode ljubav. Njihova akcija na tako izloženoj lokaciji nije prošla nezapaženo, jer je uznemirila kako slučajne prolaznike, tako i goste hotela.

Umesto stida – fizički napad

Situaciju je pokušao da smiri radnik hotela. On je prišao paru, upozorio ih na neprimereno ponašanje i zamolio ih da prestanu. Međutim, njegova intervencija kod „vrućekrvnog“ para naišla je na žestoku reakciju.

Umešto da se postide i povuku, muškarac i žena su počeli glasno i verbalno da vređaju zaposlenog. Situacija je ubrzo prerasla u fizičko nasilje 49-godišnjak je uhvatio hotelskog radnika za vrat i počeo ozbiljno da mu preti.

Foto: Shutterstock

Dramu su na kraju smirili tek policajci koji su stigli na lice mesta. Zbog nedoličnog ponašanja na javnom mestu, verbalnog i fizičkog napada, kao i pretnji, ova noćna akcija se za par nije završila onako kako su planirali, već prekršajnim postupkom. „Momci u plavom“ su strastvenom paru odmah na licu mesta uručili novčane kazne.