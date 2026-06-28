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Dok milioni navijača širom sveta prate nastupe svojih timova na Svetskom prvenstvu u fudbalu, Britanka Moli Stoun planira da zaradi na tome. Uopšte ne mora da razume fudbal niti mora da ga gleda. Kako onda planira da poboljša lični novčani tok? Jednostavno. Za novac će ismevati navijače protivničkog tima.

Model iz Londona zapravo zarađuje na muške perverzije i neobične hobije. Zarađuje kao domina i snima za muškarce zaista specifične video snimke: snima svoj kantu za đubre, prašinu iz usisivača ili na primer gazi po kriški hleba. Sve naravno za novac.

Moli Stoun Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ali sa Svetskim prvenstvom u fudbalu osetila je još jednu priliku.

"Palo mi je na pamet tokom finala Premijer lige. Jedan navijač Arsenala je želeo da obučem dres Kristal Palasa i ismevam ga da Arsenal nikada neće pobediti i slično. Platio mi je nekoliko stotina funti za to," opisuje. To što je Arsenal na kraju pobedio sada je samo nebitan detalj.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Prema Moli, tokom Svetskog prvenstva biće mnogo više sličnih kupaca. Navijači joj treba da plaćaju da obuče dres njihovog protivnika i vređa ih ili ponižava. Sama priznaje da uopšte ne gleda fudbal i da je utakmice ne zanimaju.

Ovo nije njen jedini izvor prihoda. Tvdi da mesečno zarađuje oko 30 hiljada funti. Novac ulaže u putovanja, automobile, odeću, uzgoj kokošaka i svoju muzičku karijeru. Prema njenim rečima, ukupno je već zaradila oko dva miliona funti.

Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Mislim da su neki muškarci spremni da plate mnogo za ispunjenje svojih fantazija. Za neke od njih je uzbudljivo upravo to kada ih neko ponižava ili ismejava," objašnjava atraktivna dama.

Njenu neobičnu profesiju podržavaju i porodica i dugogodišnji partner. Molly kaže da svoj posao smatra profesijom i ulogom koju igra pred kamerom. "Nikada se zbog toga nisam stidela. Moj dečko nikada nije imao problem sa tim i ne bih želela da budem sa nekim ko bi me zbog toga osuđivao," dodaje.