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Ulazak u desetu deceniju života za nju nije označio početak mirnih, tihih dana provedenih u izolaciji i čekanju retkih poseta. Sasvim suprotno – vremešna internet senzacija Lilijan Dronijak, na globalnoj mreži prepoznatljiva pod pseudonimom "grandma Droniak", i dalje živi punim plućima, teži zabavama i uživa u ogromnoj pažnji miliona obožavalaca.

Jedinstven šarm i nepresušna životna energija obezbedili su joj planetarnu popularnost, ali su joj istovremeno stvorili i administrativne neprijatnosti u luksuznoj ustanovi za smeštaj starih lica u kojoj boravi. Menadžment ovog objekta uputio joj je zvaničnu opomenu zbog organizovanja privatnih zabava za ostale stanare, uz obrazloženje da njeni skupovi uzrokuju preveliku galamu i direktno narušavaju interni kućni red.

Detalji o ovom sukobu između uprave i bake influenserke brzo su preplavili medije, naročito nakon njenog oštrog odgovora – poručila je da ne planira da se odrekne društvenog života i zabave.

Lilijan je na svojim profilima na Tik-Toku i Instagramu objavila video-snimak na kojem drži pismo upozorenja dobijeno od menadžmenta. U dokumentu se precizira da su pojedini stanari uložili prigovore zbog preglasne muzike i buke, kao i da točenje alkoholnih pića trećim licima unutar kompleksa stvara bezbednosni rizik.

Dronijakova je javno izrazila veliko nezadovoljstvo ovakvim postupkom. Naglasila je da troškovi njenog mesečnog boravka u domu iznose čak 12.000 dolara, zbog čega smatra da ima apsolutno pravo na socijalizaciju i organizovanje druženja. U narednoj, šaljivoj video-objavi, jasno je stavila do znanja da niko ne može da joj diktira kako će provoditi svoje slobodno vreme.

Kompromisno rešenje

Ono po čemu se Lilijan izdvaja od većine svojih vršnjaka jeste inovativan način na koji upotrebljava savremenu tehnologiju. Umesto povlačenja iz javne sfere, kreirala je autentičan onlajn brend i sakupila milione pregleda zahvaljujući šaljivim skečevima, pričama iz svakodnevice i jasnoj poruci da starost ne sme biti prepreka za radost i smeh.

Pogledajte fotografije Lilijan Dronijak:

1/6 Vidi galeriju Lilijan Dronijak, baka influenserka, dobila opomenu zbog žurki u staračkom domu Foto: Printscreen/TikTok/grandma_droniak

Nakon što je ova priča poprimila široke razmere, zvanični predstavnik za medije slavne bake potvrdio je da je postignut dogovor sa menadžmentom ustanove. Lilijan je zadržala pravo da okuplja prijatelje i organizuje proslave, ali uz striktno pravilo - služenje alkohola drugim korisnicima doma od sada je strogo zabranjeno.

Želja za životom

Na ovaj način, nesporazum je dobio epilog u vidu kompromisa. Dronijakova nije morala da žrtvuje ono što joj je najvažnije - stalni kontakt sa ljudima i deljenje lepih trenutaka. Njen primer je jasan pokazatelj da ljudska potreba za smehom, povezivanjem i komunikacijom ne bledi sa godinama.

Dok mnogi u tim godinama teže potpunom miru i tišini, Lilijan je izabrala svetla kamere, kreiranje digitalnog sadržaja i dinamično okruženje. Bez obzira na to da li odobravate njen ekstravagantni stil ili smatrate da se pravila kolektivnog smeštaja moraju strogo poštovati, činjenica je da je Lilijan Dronijak skrenula pažnju svetske javnosti i dokazala da aktivni život nema rok trajanja.

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