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Kejt koja ima dvadeset devet godina i Dejvid Bebidž koji ima dvadeset osam godina detaljno su opisali kako je izgledalo planiranje ove neobične i pri tome prve bračne noći. Kako navode, pustili su da stvari idu svojim tokom. A sada su iskoristili priliku da opišu svoje intimne fantazije.

Foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Poziv za deverušu nakon svadbe

Razgovarali su o potencijalnim scenarijima za prvu bračnu noć a budući da je tu bilo mnogo njihovih prijatelja koji gaje sličan životni stil šalili su se da bi mogli da organizuju i orgiju na venčanju.

- Ovo nije prvi put da smo spavali sa mojom prijateljicom, koja se nalazila i među mojim deverušama na venčanju. Razgovarali smo o potencijalnim scenarijima za prvu bračnu noć, a budući da je tu bilo mnogo naših prijatelja, koji gaje sličan životni stil kao i mi, šalili smo se da bismo mogli da organizujemo i orgiju na venčanju. Želeli smo da noć bude spektakularna pa smo pozvali deverušu - rekla je Kejt kroz smeh.

- Kada su gosti počeli da se razilaze otišli smo sa Kejtinom prijateljicom u sobu i isprobali smo nekoliko igrica, uglavnom stvari koje smo i ranije radili utroje. Nije da smo ukaljali instituciju braka, svako to drugačije shvata - objasnio je Dejvid.

Dejvidovo viđenje situacije

Kada su gosti počeli da se razilaze otišli su sa Kejtinom prijateljicom u sobu i isprobali nekoliko igrica uglavnom stvari koje su i ranije radili utroje. Dejvid je objasnio da nisu ukaljali instituciju braka i da svako to shvata na drugačiji način. Sa druge strane Kejt priznaje da se otuđila od svoje familije koja ne podržava njene sklonosti u spavaćoj sobi.

Foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

- Ne zanima me šta drugi misle o mom načinu života. Živi i pusti druge da žive. Ovo nije za svakoga, ali ako ste zainteresovani i vaša veza je čvrsta, zašto da ne. Ipak, bilo mi je teško na venčanju jer tu nije bilo moje porodice, nije bilo oca koji je trebao da me odvede do oltara. Bez obzira na sve, za mene više nema povratka. Jedino što moram da priznam jeste da nas je bilo stid kad smo se probudili, nismo imali hrabrosti da se pogledamo, možda zato što je prva bračna noć - poručila je Kejt.

Foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Ipak priznaje da joj je bilo teško na venčanju jer tu nije bilo njene porodice niti oca koji je trebalo da je odvede do oltara. Bez obzira na sve za nju više nema povratka. Jedino što mora da prizna jeste da ih je bilo stid kada su se probudili i da nisu imali hrabrosti da se pogledaju možda baš zato što je to bila prva bračna noć.

Početak neobičnog životnog stila

Pre nekoliko godina su počeli sa ovakvim načinom života. Jedne večeri dok su ležali u krevetu Dejvid je rekao Kejt da bi voleo da je vidi sa drugim muškarcem. Otkriva da su uvek bili malo maštovitiji od svojih prijatelja ali da su i kao monogamni par imali sjajan intimni život i da nisu imali bilo kakvih problema.

Prva iskustva i potraga za partnerima

Kejt svedoči da je prvi put bila veoma nervozna ali što je duže razmišljala o tome bila je sve opuštenija jer je shvatila koliko Dejvid ima poverenja u nju.

- Prvi put sam bila veoma nervozna, ali što sam duže razmišljala o tome, bila sam sve opuštenija jer sam shvatila koliko Dejvid ima poverenja u mene. Ipak, trebalo nam je mnogo vremena da nađemo prvog partnera za "trojku". Razmenila sam mnogo lascivnih poruka sa raznim muškarcima, a Dejvid je imao poslednju reč. Ipak je ovo bila njegova fantazija - zaključila je Kejt.