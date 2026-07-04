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Bodibilderka Andrea Sanšajn iz Britanije godinama intrigira svojim intimnim ispovestima na koje malo ko ostane imun. Bez ustezanja govorila je o tome sa koliko muškaraca je bila, a brojka prelazi 500.

Andrea danas ima 57 godina, a pažnju nije privukla sportskim uspesima, već šokantnim priznanjem da je imala odnose sa čak 720 ljudi, a do danas je ta brojka skočila na preko 800. Kako sama kaže, njena seksualnost nije tabu - već način života u kome su granice odavno izbrisane.

Kako izgleda Andrea pogledajte u galeriji:

1/7 Vidi galeriju Andrea Sanšajn Foto: printscreen/instagram/andrea__sunshinee

Sanšajn se ne ustručava da otvoreno priča o intimnim odnosima, samozadovoljavanju i broju partnera. Jednom prilikom se našla na orgijama i tada je imala odnos s 15 ljudi istovremeno.

– Razvedena sam već 18 godina, a jako volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna po tom pitanju i izlazim prosečno s troje do petoro ljudi nedeljno. Moglo bi se reći da sam u poslednjih 18 godina imala odnos s više od 720 ljudi. Dermatolog mi je rekao da su orgazmi dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i utiču na širenje krvnih sudova, čineći čak kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj. Moj savet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebalo da bude tabu tema, pogotovo ne za bodibildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno – ispričala je Andrea pre par godina.

Andrea Sanšajn Foto: printscreen/instagram/andrea__sunshinee

Otkrila je i šta se dogodilo kada je 2014. godine otišla na jednu zabavu na Ibici. Bila je gošća na rođendanu na kome su sve zvanice morale da budu gole, dok su im lica bila pokrivena maskama. Tamo je bilo 500 ljudi, a Andrea je znala da je došla na orgije.

– To je bila pećina u kojoj su držali oružje, sve je bilo vrlo skriveno i staro. Kada sam došla, zatekla sam više od 500 ljudi, tako da se sve završilo kao velika orgija. Nisam imala odnos sa svih 500, ali se sećam da jesam bar sa 15 ljudi odjednom. Bilo je muškaraca i žena, svi su se ponašali slobodno. Mislim da niko neće prirediti tako dobru zabavu kao što je ta bila – ispričala je Andrea.

Međutim, sada se konačno "skrasila" s čovekom svojih godina, ali tvrdi da je to ipak neće sprečiti da se i dalje zabavlja.

Njeno srce ukrao je jedan stari prijatelj, a bodibilderka kaže da joj je taj tajni udvarač svakodnevno slao poruke putem misterioznog profila na društvenim mrežama.