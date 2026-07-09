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Na Fejsbuku se pojavio neobičan oglas koji je privukao pažnju korisnika. Neko je, naime, odlučio da pokloni ispovedaonice, ali razlog zbog kojeg ih nudi posebno je zaintrigirao ljude.

"Pogodno za šupu za alat"

Ispovedaonice se nalaze u Varaždinskoj županiji, a prema opisu oglasa izrađene su od kvalitetne hrastovine. Umesto da ostanu povezane sa izvornom namenom, vlasnik im je pronašao potpuno novu svrhu.

"Poklanjam - dajem ispovedaonice od hrastovine, pogodno za šupu za alat, lopate, vile, grabulje i slično ili neku drugu namenu," stoji u oglasu.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/4 Vidi galeriju Osoba na Fejsbuku poklanja ispovedaonice Foto: Printscreen/Facebook/Marketplace

Prema toj ideji, nekadašnji crkveni nameštaj mogao bi da posluži kao spremište za baštenski alat ili nešto slično, što je izazvalo brojne reakcije među korisnicima društvenih mreža.

Poreklo ostaje nepoznanica

U oglasu nije navedeno odakle su ispovedaonice stigle ni da li su se ranije nalazile u nekoj crkvi, kapeli ili drugom verskom objektu. Nije poznato ni da li su uklonjene tokom neke obnove ili su na neki drugi način završile u privatnom vlasništvu. Zbog toga nije moguće sa sigurnošću reći kakva je njihova istorija, iako izgled i sama namena upućuju na to da su nekada služile u verskom prostoru.

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