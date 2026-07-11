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Popularni jutjuber Rasti Kejdž odlučio je da sačuva krpelja, koji mu se zakačio za telo, i “proveri” njegovu izdržjivost.

Pratio i snimao promene

Kejdž je svakodnevno pratio i snimao ponašanje krpelja, a prvo ga je potopio u vodu. Jutjuber je očekivao da će parazit uginuti, što se nije dogodilo.

Krajem prve nedelje činilo se da krpelj nije izdržao, ali se pomerio kada ga je Kejdž blago dodirnuo. Jutjuber je primetio sitna vlakna koja su se zalepila za telo “krvopije”, otežavajući mu kretanje.

Kada ih je uklonio, ponovo je postao aktivan, prenosi Times of India.

Dani su prolazili, a Kejdž je smišljao nove, neobičnije načine da testira otpornost krpelja. Tako je odlučio da proveri da li muzika utiče na njega.

Koristio je velike zvučnike i izložio parazita glasnoj muzici, ali nije mogao da utvrdi da li je postojale ikakve promene u njegovom ponašanju.

Zagonetna poruka

Zatim je otišao korak dalje i stavio krpelja u zamrzivač na 24 sata. Kada ga je izvadio, nije pokazivao znake života.

Ipak, jutjuber je zagonetnom porukom ostavio gledaoce da se pitaju da li je parazit zaista uginuo, ili je i ovaj put uspeo da preživi. Nastavak se čeka...

Kejdžovi snimci izazvali su veliko interesovanje na društvenim mrežama, ali i otvorili pitanja o granicama ovakvih eksperimenata sa živim organizmima.

Jutjuber je posebno zainteresovao publiku objavom da planira testiranje “oružja indirektne energije”, ali detalji nisu poznati.

(Kurir.rs/Telegraf)

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