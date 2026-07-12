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Grčke plaže su se verovatno svačega nagledale - od suncobrana i prenosnih frižidera do hrane donesene od kuće. Međutim, čini se da je takozvani "paradajz turizam" ovog leta dobio još jedno izdanje. Društvenim mrežama proširio se snimak s jedne plaže u Grčkoj, koji je izazvao brojne reakcije jer prikazuje prizor koji se retko viđa.

Umesto sendviča, pašteta i grickalica, grupa bugarskih turista odlučila je da pripremi pravi ručak. Na plaži, tik uz more, postavili su plinski roštilj i počeli da peku velike komade mesa.

Dok su se ostali kupači sunčali i uživali uz more, plažom je počeo da se širi miris roštilja. Neobičan prizor privukao je pažnju brojnih prolaznika, koji su ga odmah počeli da snimaju telefonima.

Internet podeljen

Video je očekivano izazvao burnu raspravu. Manji deo korisnika smatra da u tome nema ništa sporno i poručuje da svako ima prava da letuje na svoj način. Većina, međutim, smatra da je reč o neprimerenom ponašanju, pogotovo zato što u Grčkoj važe stroga pravila o zabrani paljenja vatre i roštiljanja na javnim površinama.

U komentarima nije nedostajalo ni šale. "Ovo više nije paradajz turizam, ovo je novi nivo", napisao je jedan korisnik.

"Neki plaćaju hiljade evra za restorane, a oni su svoj otvorili na plaži", našalio se drugi.

"Meni je to nekulturno. Zašto bih na plaži morao da udišem miris tuđeg ručka?" glasio je još jedan komentar, dok je neko zaključio: "Svašta sam video na plažama, ali ovo još nisam."

Video: Pahis plaža