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Slavlje povodom 37. rođendana Niki Voker u škotskom gradu Glazgovu pretvorilo se u nesvakidašnju i komičnu, ali za slavljenicu prilično skupu nezgodu u trenutku kada je krenula da otvori jedan od pristiglih darova.

Ova majka dvoje dece organizovala je rođendansko druženje u dvorištu svog doma, a pažnju prisutnih privukao je trenutak odmotavanja darova. Među darovima je bio i poseban balon koji joj je namenila njena 69-godišnja majka Kerol, pošto je bila sprečena da lično dođe na zabavu. Ipak, uzbuđenje je ubrzo zamenila neverica.

Trenutak nepažnje

Tokom nestrpljivog otvaranja ukrasne kutije, slavljenica uopšte nije registrovala da balon nije bio fiksiran za podlogu. Jak nalet vetra momentalno je iskoristio priliku i balon napunjen helijumom je odleteo visoko u nebo. Da stvar bude gora, za njega su bile pričvršćene papirne novčanice u ukupnom iznosu od čak 100 funti (oko 117 evra).

Reakcija slavljenice

"Dogodilo se u deliću sekunde! Nisam stigla ni da odreagujem. Svi su ostali u šoku. Bila sam toliko uzbuđena da nisam ni razmišljala da novac nije u kutiji, već u balonu. Sad se osećam glupo," izjavila je Niki za list Dejli mejl kroz smeh, priznavši na kraju da je raspakivanje ovakvih poklona na vetru na otvorenom prostoru, ipak, bila prilično nepromišljena zamisao.

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