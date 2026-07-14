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Jedna žena je ostala potpuno crvena u licu nakon što se skinula u donji veš kako bi spasila čoveka za kog je verovala da se davi. Ostala je ponižena nakon što se skinula u veš u pokušaju da spasi nekoga za koga je mislila da se davi - samo da bi potom otkrila istinu o njegovom identitetu.

Naime, žena je trčala pored jezera Džokasij, u Južnoj Karolini, kada je primetila nešto što je izgledalo kao telo koje nepomično pluta na oko 12 metara od obale. Plašeći se najgoreg, jurnula je ka vodi bez sekunde oklevanja.

Ispovest žene koja je verovala da spašava davljenika Foto: Shutterstock

Brza reakcija

"Ovaj tip je izgledao mrtav - potpuno mrtav. Bio je okrenut leđima meni, glava mu je bila zabačena, oči zatvorene, i plutao je kao plovak na pecanju. Nikoga drugog nije bilo u blizini, pa sam pomislila da je lud što sam roni sam na dah ovde u rano svitanje," napisala je prisećajući se ovog incidenta na internetu.

Uverena da čoveku treba spasavanje, izula je patike, skinula odeću i skočila pravo u vodu plivajući ka njemu.

"Nisam vikala da proverim da li je dobro. Samo sam se izula, skinula u veš i krenula da ga spasavam. Nosila sam kontaktna sočiva, pa sam snažno plivala u njegovom pravcu zatvorenih očiju," napisala je.

Neprijatno otrežnjenje u vodi

Međutim, kada je stigla do njega i otvorila oči, shvatila je da nešto ozbiljno nije u redu.

"Gledao me je kao da sam sišla s uma, pa sam samo ispalila: 'Da li si dobro?'. Izvadio je regulator iz usta i rekao: 'Da.'“

Tek u tom trenutku je shvatila da je potpuno pogrešno protumačila situaciju - shvativši da je pred njom zapravo iskusan profesionalni ronilac.

"Okrenula sam se da što pre pobegnem odatle, vičući preko ramena: 'Mislila sam da ti treba spasavanje!' kako bih objasnila svoju glupost", rekla je.

Situacija je postala još neprijatnija samo nekoliko trenutaka kasnije kada je još jedan ronilac neočekivano izronio u blizini, a za njim i nekoliko drugih – svi se tiho smejući ovoj zabuni.

Prvobitni ronilac ju je ljubazno ispratio nazad ka obali, ali tu sramoti nije bio kraj. Na pola puta nazad shvatila je da je plivanje mnogo napornije nego što je predvidela i počela je da se muči da stigne do kopna. Ronilac joj je ponudio da je odvuče do obale, ali je ona to odbila.

"Plaža je bila mnogo dalje nego što sam mislila. Trudila sam se da dišem normalno dok sam se pretvarala da nisam potpuno iscrpljena. Našalila sam se: 'Sreća tvoja pa zapravo nisi umirao, jer bi mi trebalo i poslednje zrno snage da tvoju jadnu gužvu odvučem ovoliko daleko.' On se nasmejao i ponovo ponudio da me povuče. Rekla sam: 'Nema šanse.' Čak i da moram da plivam 'kučećim stilom', ne bih prihvatila poraz," iskrena je žena.

Ispovest žene koja je verovala da spasava davljenika Foto: Shutterstock

Reakcije na mrežama

Kada su bezbedno stigli do obale, saznala je da je grupa zapravo tek diplomirala na vojnom koledžu i da su izvodili vežbe ronjenja na otvorenom moru.

"Bili su tamo barem deo noći. Sigurna sam da sam im potpuno upropastila kakvu god vežbu da su radili," rekla je kroz smeh.

I dalje obučena samo u sportski brushalter i gaćice, pokušala je da samouvereno odkoraka iz jezera pre nego što je roniocima predložila da odu na "bezobrazno preskupo pivo", a zatim je brzo otrčala nazad u šumu da pokupi svoju odeću. Nakon što se ova priča ponovo pojavila na Reditu, čitaoci su bili očarani ovim neprijatnim incidentom.

"Mislim da verovatno postoje lakši načini da se smuva momak. Ocena pet plus za trud", "Da li su otišli do kraja? Mislim na daljinu od regulatora do obale, naravno", "Sireno i svitac, gde ste vas dvoje sada?", "Vojnike je poznato lako uloviti. Verovatno već sada kupuje burmu", neki su od komentara u nizu.

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