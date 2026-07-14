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Dve sestre nisu mogle da veruju šta vide kada su u iznajmljenom apartmanu, u kom nikada pre nisu boravile, na zidu ugledale sopstvenu porodičnu fotografiju. Obri Birel i njena sestra Libi stigle su u Airbnb smeštaj u San Dijegu, a tamo ih je dočekalo veliko platno sa fotografijom snimljenom tokom njihovog porodičnog letovanja pre deset godina.

U videu koji je u međuvremenu postao viralan na TikToku, Obri pokazuje fotografiju na kojoj se vidi grupa ljudi na plaži.

"To je moj tata", govori iznenađeno, a zatim na fotografiji pokazuje sebe, sestru Libi i njihovog brata Brejdija.

Obri, koja je snimak objavila na TikTok profilu @aubsbirrell, rekla je da im je cela situacija bila "suluda" i "uznemirujuća", posebno zato što nikada pre nisu ni ušle u taj apartman.

"Ovo ne možemo da izmislimo... ovo je najluđa stvar ikad“, napisala je uz video. Sestre na kraju nisu uspele da saznaju kako je njihova porodična fotografija završila na zidu apartmana u San Dijegu.

I drugi su doživeli neverovatne slučajnosti

Nakon što se snimak proširio TikTokom, u komentarima su se javili brojni korisnici sa svojim pričama o neobičnim slučajnostima.

„Odletela sam u Indiju, a zatim otputovala na Himalaje do svog starog internata, u kom sam nekada tokom leta predavala. Prvog dana sam u kantini gledala školske fotografije i primetila da ih razgleda još jedna žena. Zaustavile smo se ispred iste fotografije, a ja sam joj rekla da sam pohađala taj internat pre 40 godina i da mi je to prvi povratak. Odgovorila je da je i ona tamo išla u školu pre 40 godina te da se sada vratila na odmor. Ispostavilo se da je to Keti, moja najbolja prijateljica iz škole. Izgubile smo kontakt nakon završetka školovanja i od tada se nismo čule", ispričala je jedna korisnica.

Sestre u iznajmljenom Airbnb smeštaju našle porodičnu fotografiju Foto: Printscreen/TikTok/aubsbirrell

Drugi korisnik opisao je gotovo istu situaciju kakvu su doživele Obri i Libi.

"Ovo se doslovno dogodilo danas u kući na plaži koju smo iznajmili. Pre nekoliko dana video sam ovaj TikTok, a zatim me je nešto potaklo da bolje pogledam ogromno platno koje visi u glavnom kupatilu. Na fotografiji sam odmah prepoznao svoju ćerku i njeno društvo iz srednje škole, a jedna od tih prijateljica sada je sa nama na ovom putovanju. Živimo dva sata vožnje odavde i na ovu plažu dolazimo već decenijama. Suludo", napisao je.

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