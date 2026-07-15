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Odluka jedne putnice da tokom leta za večeru pojede domaću piletinu izazvala je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je na TikToku objavila reakcije ostalih putnika. Video je ubrzo postao viralan i ponovo otvorio večnu raspravu - da li je pristojno u avionu jesti hranu intenzivnog mirisa?

Loren Vol sa Floride na let za Atlantu ponela je pečenu piletinu koju je pripremila kod kuće jer se vreme leta poklapalo sa večerom. U videu, koji je sakupio više od dva miliona pregleda, ispričala je da se jedan putnik glasno požalio kako hrana "smrdi" dok je jela. Uprkos tome, nije odustala od večere. Smatra da joj je važnije da pojede obrok nego da brine o tome šta misli neko koga uopšte ne poznaje.

Komentari podelili internet

Video je izazvao hiljade komentara, a mišljenja su bila podeljena. Mnogi korisnici TikToka smatraju da hrani jakog mirisa nije mesto u skučenom prostoru poput aviona. Sa druge strane, deo korisnika stao je u odbranu putnice, ističući da pečena piletina ipak nije među namirnicama sa najintenzivnijim mirisom, za razliku od tune, sardina ili pojedinih morskih plodova.

Lauren je objasnila da je sačekala da kabinsko osoblje posluži piće i grickalice pre nego što je izvadila svoju večeru. Dodala je i da je pre jela pitala putnika koji je sedeo pored nje da li mu smeta miris.

"Samo ako mi daš zalogaj", odgovorio joj je u šali.

Šta kaže bonton?

Prema ranijem istraživanju putničke platforme Kajak, čak 92 odsto putnika smatra da hranu jakog mirisa ne bi trebalo unositi u avion. Među namirnicama koje najviše smetaju putnicima našli su se pica, rebarca i sirova riba, dok se piletina nije našla na tom spisku.

Putnica pojela piletinu u avionu i izazvala raspravu Foto: Printscreen/TikTok/_laurenlives_

Devojka kaže da ni nakon svega ne žali zbog svoje odluke. Smatra da je cela situacija otvorila zanimljivu raspravu o nepisanim pravilima ponašanja tokom leta.

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