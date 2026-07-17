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Ispod njih se nalazila gotovo ledena arktička voda, dok je platformu za skok predstavljao napukli ledeni breg visok približno 20 metara, koji se neprestano pomerao. Uprkos opasnosti da se deo leda iznenada odlomi, dvojica ekstremnih sportista iz norveške ekipe „00Nation“ odlučila su da izvedu jedan od najrizičnijih poduhvata u dosadašnjoj istoriji dedsinga.

Foto: youtube/00NATION

Članovi ekipe tvrde da je reč o prvom „skoku smrti“ izvedenom sa ledenog brega na Grenlandu. Podvig su snimili i objavili na internetu, a dramatični kadrovi ubrzo su privukli pažnju ljubitelja ekstremnih sportova širom sveta. Nezavisna potvrda da ovakav skok zaista nikada ranije nije izveden nije objavljena, pa se tvrdnja o svetskom prvenstvu zasniva na navodima samih sportista.

Ledenom bregu prišli uz pomoć lokalnog vodiča

Foto: youtube/00NATION

Ekipa je otputovala u okolinu Ilulisata, područje poznato po ogromnim ledenim bregovima. Pronalaženje dovoljno visoke ledene površine bilo je samo prvi deo izazova – sportisti su morali da procene da li je led makar privremeno dovoljno stabilan da izdrži njihov uspon i pripremu za skok.

Zajedno sa lokalnim vodičem pregledali su pukotine na ledenom bregu, dok su njegovu visinu proverili dronom. Morali su i da sačekaju da struja udalji manje komade leda iz zone u koju je trebalo da doskoče. Čitava površina se pomerala, a mogućnost da se led odlomi postojala je sve vreme.

Jedan od članova ekipe nije skrivao strah pre nego što se približio ivici.

Foto: youtube/00NATION

„Nalazimo se na Grenlandu. Ovde se nalaze ledeni bregovi. Zaista sam nervozan zbog ovog projekta. Tako i treba da bude. To vas tera da ostanete fokusirani i spremni. Vreme je da ispišemo istoriju. Ovo do sada niko nije uradio“, rekao je u snimku.

Bacili se ka gotovo ledenoj vodi

Dedsing, u originalu dødsing, na prvi pogled izgleda kao namerno izvođenje izuzetno bolnog pada na stomak. Skakač se odbacuje sa platforme i što duže ostaje u vodoravnom položaju, sa raširenim rukama i nogama, stvarajući utisak da će celim telom udariti o površinu.

Foto: youtube/00NATION

Tek neposredno pre ulaska u vodu mora da skupi telo i zauzme položaj kojim će ublažiti snažan udar. Upravo je pravovremena promena položaja presudna, jer najmanja greška pri skoku sa velike visine može da dovede do ozbiljnih povreda.

U ovom slučaju dodatni rizik predstavljali su hladnoća, nepredvidivo kretanje ledenog brega i komadi leda u vodi. Za razliku od bazena i stalnih platformi na kojima se održavaju takmičenja, sportisti nisu mogli potpuno da kontrolišu nijedan deo okruženja.

Obojica su ipak uspešno izvela skokove i iz vode izašla bez povreda. Nakon što su završili poduhvat, slavili su uz zagrljaje i kratko poručili:

„Neverovatno dobar osećaj.“

Od zabave u Oslu do svetskih takmičenja

Foto: youtube/00NATION

Dedsing je nastao 1972. godine na otvorenom bazenu Frognerbadet u Oslu. Za njegovog začetnika smatra se Erling Bruno Hovden, koji je sa deset metara visoke skakaonice izvodio skokove u vodoravnom položaju i telo skupljao tek neposredno pre udara u vodu.

Ono što je počelo kao dokazivanje hrabrosti među mladim Norvežanima kasnije je preraslo u organizovan ekstremni sport. Danas postoje svetska takmičenja i međunarodna turneja, a skokovi se izvode u klasičnoj i slobodnoj kategoriji, u kojoj takmičari tokom leta dodaju okrete i druge akrobacije.

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