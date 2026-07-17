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Dok se mnogi na društvenim mrežama trude da ostave utisak savršenog života, tridesetjednogodišnji Alen odlučio je da bude potpuno iskren. Bosanac koji živi u Švajcarskoj javno je objavio da traži devojku, a svoju potragu začinio je šalom na račun majke, koja ga očigledno već dugo pita kada će se skrasiti.

„Bosanac traži Bosanku. Možda će uspeti na ovaj način, pa da me mama pusti na miru“, napisao je uz video koji je za kratko vreme privukao veliku pažnju korisnika Instagrama.

Ne izlazi često, pa je odlučio da ljubav potraži na internetu

Alen je objasnio da nema mnogo prilika da upoznaje nove ljude, zbog čega je odlučio da okuša sreću na društvenim mrežama. Umesto uobičajenih aplikacija za upoznavanje, izabrao je otvoren poziv i predstavio se potencijalnim kandidatkinjama.

„Želim da pokušam da preko društvenih mreža upoznam devojku. Nemam drugi način jer ne izlazim često. U Brčkom imam kuću, a živim u Švajcarskoj. Zovem se Alen, rođen sam 1995. godine u Austriji, gde sam i odrastao. U Švajcarsku sam se doselio pre pet ili šest godina i nisam imao priliku da upoznam mnogo ljudi. Volim motore i šetnje“, ispričao je.

Njegova jednostavna i neposredna objava brzo se proširila internetom. Dok su mu jedni poželeli sreću, drugi su u komentarima počeli da označavaju slobodne prijateljice za koje smatraju da bi mogle da mu odgovaraju.

Poruke su počele da stižu iz celog sveta

Alen nije očekivao da će njegov pokušaj upoznavanja izazvati toliko interesovanje. Nakon što je snimak postao viralan, priznao je da su mu se javili ljudi iz različitih zemalja, ali i da još ne uspeva da odgovori na sve poruke.

„Nadam se da ću ovako pronaći nekoga za ceo život. Da vam iskreno kažem, javilo mi se mnogo ljudi – neki zbog druženja, a neki zbog ozbiljne veze. Cela situacija me potpuno iznenadila. Ne znam još tačno kako i šta dalje, jer se javilo previše ljudi, ali veoma sam srećan što su mi pisali iz celog sveta“, rekao je Alen.

Kako je objasnio, potraga još nije završena. Iako zainteresovanih očigledno ne nedostaje, tek treba da izdvoji vreme i upozna one koje su mu se javile.

„Kandidatkinja ima, bar se nadam da ih ima, ali još nisam stigao svima da odgovorim i razgovaram sa njima. Tako da je, što se upoznavanja tiče, još sve otvoreno“, poručio je.

Žene pohvalile njegovu iskrenost i hrabrost

Za razliku od brojnih objava na mrežama koje izazovu podsmeh ili negativne reakcije, Alenov video uglavnom je naišao na podršku. Korisnice su isticale da im se dopada to što je otvoreno rekao šta želi i odlučio da preuzme inicijativu.

„Šteta što ovakvi simpatični momci nisu primećeni i nemaju priliku da se zaljube. Deluje sasvim normalno. Fascinantno mi je kada vidim muškarca koji je otvoren, posebno danas, kada su mnogi postali pasivni i bez imalo inicijative. Nadam se da će pronaći ono što želi“, napisala je jedna korisnica.

Druge su mu čestitale na hrabrosti i obećale da će njegovu objavu proslediti svojim slobodnim prijateljicama.

„Bravo za hrabrost, konačno nešto pametno na društvenim mrežama“, glasio je jedan komentar, dok mu je druga žena poručila: „Alene, simpatičan si momak. Ja ne tražim vezu, ali sam te prosledila svim svojim prijateljicama, pa se nadam da će se neka javiti. Srećno.“

(Kurir.rs/Index.hr)

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