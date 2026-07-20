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Svadbe se često planiraju mesecima unapred, a iza velikog dana obično stoje brojni dogovori, pripreme i očekivanja porodice i prijatelja. Ipak, ponekad se dogodi da jedna strana u poslednjem trenutku odluči da odustane i otkaže venčanje, ostavljajući drugu, ali i goste, u potpunom šoku.

Upravo to pitanje pokrenuo je korisnik mreže "X" "maremarkovic", koji je svoje pratioce pitao da li su ikada čuli za slučaj da je neko otkazao svadbu samo nekoliko dana ili čak na sam dan venčanja, i to iznenada - bez zajedničke odluke, već potezom samo jedne strane.

"Umesto tadašnje devojke dovede bivšu devojku"

Njegova objava izazvala je brojne reakcije i pokrenula raspravu o tome šta ljude može navesti na takav korak.

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"Ja znam za slučaj da je nekom nesretniku mlada pobegla sa svadbe, ali pazi sad: ponela koverte", napisala je jedna Srpkinja.

Za njom se javio jedan Srbin pa dodao:

"Dva puta, isti mladoženja ostavljen pred venčanje od dve mlade".

Jedna korisnica podelila je i priču o komšiji koji nije otkazao svadbu, već je napravio potez koji je mnoge ostavio bez reči.

"Moj komšija nije otkazao svadbu, nego mladu. Noć pred svadbu, umesto tadašnje devojke dovede bivšu i sa njom održi svadbu i sve. To je bilo pre 20 godina otprilike, oni su i dalje zajedno, jasno da je ta bivša ljubav njegovog života, ali ipak džukački potez", napisala je ona.

Foto: Profimedia

"Na dan svadbe otišao u Crnu Goru i nikad se nije vratio"

U komentarima se našla i priča o mladoženji koji se navodno nije pojavio na sopstvenom venčanju.

"Znam jednu svadbu gde mladoženja nije ni došao. Mlada ga čekala, i mi gosti s njom. Prvo mislili da je šala, posle se više niko nije smejao. On otišao u Crnu Goru, nikad se nije vratio, a ona ostala i nikad se nije udala. Tužna priča", glasio je jedan od komentara.

"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole"

Među brojnim ispovestima, mnogi su ocenili da je možda najteži scenario onaj kada se istina otkrije baš na dan svadbe.

"Jesam. I to mlada i kum priznali mladoženji da se vole. Na dan svadbe. Ono, bolje i tad nego sutradan", napisao je jedan korisnik.

Ipak, jedna od najneobičnijih priča bila je ona u kojoj je mlada ostala ne samo bez venčanja, već i bez stvari koje je očekivala da će deliti sa budućim suprugom.

"Sestra od strica zakazala venčanje i malu svadbu. Njena rodbina se skupila i roditelji, čekali, nema mladoženje. Onda ga moj tata tražio na poslu, u kafani, nigde ga nema. Došli kod njih u stan, a stan prazan. Moj stric im kupio nameštaj za ceo stan, sve novo, sve nestalo", napisala je korisnica.

(Kurir.rs/ Blic)

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