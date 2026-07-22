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Snimak nemačke influenserke koja iz mora u Grčkoj golim rukama vadi neobične providne tvorevine privukao je veliku pažnju na TikToku. Zbog izgleda i teksture mnoge su podsetile na silikonske implante, što je autorka videa iskoristila za šaljiv komentar.

„Ono kada pronađeš hiljade besplatnih silikonskih implanata koji plutaju naokolo u Grčkoj“, napisala je uz snimak.

Pratioci su nastavili u sličnom tonu, pa su se nizali komentari poput: „Možda su ih sirene zaboravile“. Ipak, u vodi se nisu nalazili odbačeni silikoni, već meduze iz roda Aurelia, poznate kao mesečeve meduze.

Iako njihov dodir za većinu ljudi ne predstavlja ozbiljnu opasnost, stručne preporuke su jasne – meduze ne bi trebalo uzimati golim rukama, čak ni kada deluju potpuno bezazleno.

Kako izgledaju „silikoni“ koji plutaju u moru?

Mesečeve meduze lako se prepoznaju po gotovo potpuno providnom, pljosnatom zvonu i četiri ružičasta ili ljubičasta oblika vidljiva u njegovoj unutrašnjosti. Reč je o polnim organima meduze, koji najčešće podsećaju na potkovice ili krugove.

Upravo zbog providnog tela, želatinozne strukture i zaobljenog oblika na snimku su izgledale kao silikonski implanti koji plutaju u vodi.

Ove meduze najčešće dostižu prečnik od 15 do 30 centimetara, imaju veoma kratke pipke uz ivicu zvona i četiri usna kraka. Njihovo telo sastoji se od približno 95 odsto vode, zbog čega se van mora brzo raspadaju.

Da li su ove meduze opasne?

Meduze iz roda Aurelia poseduju žarne ćelije kojima hvataju sitan plankton i drugu hranu. Njihov otrov uglavnom nije dovoljno snažan da kod čoveka izazove ozbiljne posledice, pa mnogi ljudi nakon dodira ne osete ništa ili primete samo blago peckanje i crvenilo.

To, međutim, ne znači da bi ih trebalo uzimati u ruke.

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