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Snimak nemačke influenserke koja u Grčkoj golim rukama vadi mesečeve meduze koji liče na silikone postao je viralan na TikToku. Zbog izgleda i teksture mnogi su ih poređivali sa silikonskim implantatima, što je autorka iskoristila za šaljiv komentar.

"Ono kad pronađeš hiljade besplatnih silikonskih implantata koji plutaju naokolo u Grčkoj", napisala je uz objavu.

Njeni pratioci nastavili su u šaljivom tonu, komentarišući: "Možda su ih sirene zaboravile". Ipak, u vodi se zapravo nisu nalazili implantati, već mesečeve meduze iz roda Aurelija. Iako njihov dodir većini ljudi ne predstavlja ozbiljnu opasnost, stručnjaci savetuju da se meduze ne bi trebalo dirati golim rukama, čak ni ako izgledaju potpuno bezopasno.

Kako prepoznati mesečeve meduze?

Mesečeve meduze lako se prepoznaju po gotovo potpuno prozirnom, pljosnatom klobuku i četiri ružičasta ili ljubičasta oblika vidljiva u njegovoj unutrašnjosti. To su polni organi meduze koji često podsećaju na potkovice ili krugove.

Zbog prozirnog tela, želatinaste strukture i zaobljenog oblika, na snimku su izgledale poput silikonskih implantata koji plutaju u vodi. Te meduze obično dostižu prečnik od 15 do 30 centimetara, imaju vrlo kratke pipke uz rub klobuka i četiri usna kraka. Njihovo telo sastoji se od oko 95 odsto vode, zbog čega izvan mora brzo propada.

Jesu li ove meduze opasne?

Meduze iz roda Aurelija imaju žarne ćelije kojima hvataju plankton i drugu hranu. Njihov otrov obično nije dovoljno jak da kod ljudi izazove ozbiljne posledice, pa mnogi nakon dodira ne osete ništa ili primete samo blago peckanje i crvenilo.

Ipak, to ne znači da ih treba dirati golim rukama.

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