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Žena je na TikToku izazvala raspravu nakon što je otkrila da je dobila otkaz samo dva dana nakon što je počela da radi na novom poslu. Prvog dana kasnila je pola sata, a drugog pet minuta. Njena objašnjenja, koja uključuju odlazak u policijsku stanicu i jake menstrualne bolove, podelila su korisnike društvenih mreža.

Korisnica TikToka @bigsisrayy u videu je ispričala detalje situacije. Prvog radnog dana zakasnila je 30 minuta jer je morala da produži vozačku dozvolu. Rekla je da je smatrala kako to mora da obavi pre početka rada, iako je znala da zbog toga neće stići na vreme.

Dan kasnije, kako je objasnila, imala je jake menstrualne bolove i odlučila je da krene nešto kasnije, pa je na posao stigla pet minuta nakon početka smene. Svoje jutro opisala je rečima: "Trebalo mi je dugo da ustanem iz kreveta... bolelo me."

Za razliku od prvog dana, ovaj put nije obavestila poslodavca da će kasniti. Planirala je da situaciju objasni kada dođe na posao i da se izvini zbog kašnjenja.

Dobila otkaz

Smatrala je da njeni lični razlozi nisu nešto što poslodavca treba da zanima, ali je svejedno nameravala da razgovara sa nadređenima. Međutim, nakon što je stigla na posao i prijavila se, menadžer joj je rekao da se odjavi jer više ne radi tamo.

Video se prekida u trenutku kada govori o tome kako je izgubila posao. U opisu objave navela je i razlog koji joj je, kako tvrdi, poslodavac dao za otkaz. Njeno ponašanje opisali su kao "obrazac izostajanja" koji smatraju "neprofesionalnim i bez poštovanja", a pratioce je upitala misle li da je odluka bila opravdana.

Podeljene reakcije na internetu

Video je na TikToku pregledan gotovo 400.000 puta, a priča se proširila i na druge društvene mreže. Korisnik @ImMeme0 podelio je snimak na platformi Iks (X), gde je prikupio više od 3.3 miliona pregleda. Uz objavu je napisao: "Nisi izdržala ni 48 sati bez kašnjenja... i mislila si da je to prihvatljivo?", čime je dodatno podstakao raspravu među korisnicima.

Deo komentatora stao je na stranu zaposlene i smatrao da je poslodavac trebalo da pokaže više razumevanja: "Šef bi trebalo da ima razumevanja za opravdane razloge", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Na šalterima se možeš zadržati dugo, u zavisnosti od gužve. Što se tiče grčeva, ja bih otvorila bolovanje da su toliko jaki, ali to nije razlog za otkaz."

Sa druge strane, deo korisnika podržao je odluku kompanije uz objašnjenje da je zaposlena već na početku pokazala neodgovoran odnos prema poslu: "Prvi put je bila greška, ali drugi put je to bio nameran izbor i jednostavno je previše", glasio je jedan od komentara.

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