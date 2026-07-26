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Konstrukcija koja je pretrpela teška oštećenja tokom razornog nevremena pre tri godine i dalje služi mnogim vozačima, iako prelazak preko nje nosi ogroman rizik. Naročitu zabrinutost izaziva podatak da ovom trasom svakodnevno prolaze lokalni paori, ali i strani posetioci koje GPS navigacija usmerava direktno na kritičnu tačku.

Ciklon Danijel, koji je 2023. godine protutnjao Grčkom, pokrenuo je masovne poplave i srušio čak 79 mostova širom države. Jedan od stradalih jeste i most Paleopirgos, čija je statika znatno narušena, zbog čega je zvanično nebezbedan za odvijanje saobraćaja.

Znaju za rizik, ali ipak prelaze

Video-snimci na internetu svedoče o tome da je središnji segment mosta potpuno napukao i da bukvalno lebdi na svega nekoliko centimetara iznad rečne struje Pinios. Uprkos vidljivim razaranjima, pojedini učesnici u saobraćaju svesno stavljaju glavu u torbu i prelaziti preko ruševine.

Izveštaji lokalnih medija ukazuju na to da poljoprivrednici svesno biraju ovu rutu kako bi izbegli kilometarski obilazak preko autoputa, čime štede i vreme i skupo gorivo. Ipak, inženjeri podsećaju da je celokupno stanje objekta izuzetno labilno i da posledice mogu biti fatalne.

GPS usmerava turiste

Nevolju dodatno produbljuju mape na pametnim telefonima koje vozače i dalje vode na ovaj oštećeni prelaz. Po dolasku na lice mesta, mnogi turisti ostanu zatečeni opasnim prizorom, u dilemi da li da prihvate opasnost ili da se okrenu i potraže alternativni pravac.

Snimak poluporušenog mosta podigao je veliku prašinu na mreži, gde većina korisnika sa nevericom posmatra vozila na propaloj konstrukciji. Dok jedni oštro osuđuju ovakav nemar, drugi podsećaju da meštani okolnih sela često nemaju nikakvo drugo praktično rešenje.

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