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Kira Kasins (23) iz Škotske privukla je svetsku pažnju nakon što je otkriveno da je prevarila svog dečka i porodicu, ubedivši ih da je bila trudna i da se porodila. Međutim, ispostavilo se da je "rodila" plastičnu lutku, a ubrzo je njena prevara otkrivena.

Kira instistira da je iskoristila lutku kako bi lažirala da je postala majka jer nije mogla da kaže da je doživela spontani pobačaj.

Bivša radnica supermarketa koristila je protezu kako bi se pretvarala da joj trudnoća napreduje, a zatim je kupila realističnu lutku kako bi proslavila dolazak svoje "ćerke" Boni-Li Džojs.

Lutka Foto: Printscreen/Instagram/jarochatamales

Kira je priznala da je ono što je uradila bilo pogrešno, ali je navodi da je prevaru osmislila jer nije mogla da kaže tadašnjem partneru Džejmiju Gardneru da je izgubila bebu.

"Nisam mogla da mu kažem. Izgubila sam dete. Pokušala sam da mu kažem kada sam ga prvi put izgubila. I dalje imam poruke u telefonu u kojima piše: 'Džejmi, moramo da sednemo i razgovaramo'. Ali nisam mogla da pričam s njim ni o čemu", tvrdi Kira.

Ona je rekla da može da prizna da je bilo pogrešno to što je sve slagala.

"Mogu da priznam i kažem: 'Ne, nije trebalo da koristim lutku'. Ali istovremeno, niko ne zna kakva je bila naša veza", rekla je devojka.

Kira je dospela na naslovne strane širom sveta kada je priča isplivala u oktobru prošle godine, a zbog svega se našla na udaru velikog broja komentara na društvenim mrežama.

Navodi se da je mesecima nosila veštački trudnički stomak, delila fotografije ultrazvuka i čak organizovala raskošnu zabavu za otkrivanje pola bebe, na kojoj je par proslavljao vest da navodno očekuju ćerku.

Kira je takođe objavljivala fotografije odeće za bebu i poklona koje je dobijala.,

Ona je rekla da je dozvolila Džejmiju da i dalje veruje da je trudna, a njena prevara je brzo izmakla kontroli jer se plašila da mu kaže istinu.

"Mislim da je bilo i straha i šoka. Ja sam kroz sve to već prošla sama. Kako nekome reći da si već prošao kroz sve to? Pre svega ovoga smo se i posvađali i bilo je veoma loše. On u početku nije želeo bebu i mislim da ni to nije pomoglo. Prešao je od toga da nije želeo dete do toga da kaže: 'Evo, stvarno ćemo ga imati', a onda je počeo da ga želi", rekla je Kira.

Džejmi Gardner je za medije rekao da osporava njene tvrdnje i da se ne seća da je ona ikada pokušala da mu kaže da je imala spontani pobačaj.

"Da sam znao da je to bila lutka, ranije bih otišao. Iskreno, nemam pojma šta se zaista dogodilo", rekao je on.

Kira je tvrdila da se porodila i da je beba težila oko 2,4 kilograma, ali je ubrzo otkriveno da je u pitanju lutka nakon što su se pojavile sumnje zbog toga što se nije čuo plač bebe.

"Sve je izašlo na videlo nekoliko dana nakon što smo pokupili Džejmijeve rođake sa rođendanske zabave. Lutka je bila u zadnjem delu automobila. Sve vreme sam razmišljala: 'Kako sada da se izvučem iz ovoga?' "Kada su deca izašla iz automobila, rekla su svojoj majci: 'To je bila lutka'", ispričala je Kira.

Kako tvrdi "niko tada nije ništa rekao Džejmiju, niko ga nije pitao šta se dešava".

Kira je rekla da joj je, kada je konačno morala da mu kaže da je beba zapravo realistična plastična lutka, on odgovorio: "Ti si psihopata" i izašao.

"To je bio poslednji put da smo se videli", dodala je.

Gardner je osporio da mu je ona rekla istinu i tvrdi da kada je saznao šta se dogodilo, to nije bilo "od nje".

Kira je takođe rekla da su ljudi koji su poverovali da se porodila trebalo ranije da shvate da je u pitanju lutka.

"Ako nisu shvatili, bili su glupi", rekla je ona.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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