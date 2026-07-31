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Njujorški advokat Nejtanijel Kalerton našao se usred skandala nakon što je na društvenim mrežama osvanuo snimak na kojem se ljubi sa znatno mlađom koleginicom Kelsi Borencvajg. Video iz Central parka brzo je postao viralan, a posledice po njegovu karijeru već su ozbiljne.

Kalerton (45) je partner u prestižnoj advokatskoj kancelariji „Wachtell, Lipton, Rosen & Katz“, dok je 29-godišnja Borencvajg saradnica u istom sektoru kompanije. Njih dvoje snimljeni su u prisnom trenutku na klupi, nakon čega ih je osoba koja je napravila snimak prekinula i zatražila da se sklone jer se u blizini nalaze deca.

Pogledajte u galeriji nerealne kadrove preljube:

1/5 Vidi galeriju Nejtanijel Kalerton i Kelsi Borencvajg, advokati snimljeni zajedno u Central parku Foto: tiktok/Jay Guapõ

Korisnici društvenih mreža ubrzo su ih prozvali novim „Coldplay parom“, aludirajući na skandal sa navodnim ljubavnicima koji su ranije uhvaćeni kamerom na koncertu britanskog benda.

U braku deset godina

Prema pisanju američkih medija, Kalerton je od 2016. godine u braku sa advokaticom Moirom Penzom (42), partnerkom u drugoj njujorškoj kancelariji. Supružnici žive na Aper Ist Sajdu, u stanu čija se vrednost procenjuje na približno 2,3 miliona dolara.

Penza je javnosti poznata i kao tužiteljka koja je vodila federalni postupak protiv Kita Ranijerea, osnivača ozloglašenog kulta NXIVM.

Borencvajg je, prema ranijim informacijama, donedavno bila u vezi sa drugim pravnikom, ali su se njih dvoje navodno razišli pre nego što je sporni snimak nastao.

Udaljen sa posla

Skandal se nije završio samo burnim reakcijama na društvenim mrežama. Kalerton je privremeno udaljen sa posla dok njegova advokatska kancelarija sprovodi internu istragu o čitavom slučaju, potvrdili su upućeni izvori za „Financial Times“.

Za sada nije poznato da li je postupak pokrenut i protiv Kelsi Borencvajg. Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Kalerton kao partner bio na znatno višoj poziciji od mlađe koleginice sa kojom je radio u istom timu.

Ostao bez unosnog angažmana

Snimak je u javnost dospeo u najgorem trenutku za njujorškog advokata. Kalerton je, navodno, već bio dogovorio odlazak iz „Wachtella“ i prelazak u konkurentsku kancelariju „Gibson Dunn“, gde je trebalo da dobije još bolje plaćen angažman.

Prema procenama koje prenosi „New York Post“, u sadašnjoj firmi zarađivao je najmanje četiri miliona dolara godišnje, dok bi mu prelazak u novu kancelariju doneo još veće prihode. Međutim, nakon što je snimak postao viralan, ponuda mu je navodno povučena.

Radili na slučaju OpenAI

Foto: tiktok/Jay Guapõ

Kalerton i Borencvajg bili su članovi pravnog tima koji je zastupao OpenAI i Sema Altmana u sporu protiv Ilona Maska, vrednom 150 milijardi dolara.

Tim je predvodio poznati advokat Bil Savit, koji je nedavno napustio „Wachtell“ i prešao u „Gibson Dunn“. Sa sobom je poveo nekoliko istaknutih kolega, a među njima je, prema prvobitnom planu, trebalo da bude i Kalerton.

Ipak, njegov prelazak je zaustavljen nakon objavljivanja snimka iz Central parka. Kako stvari trenutno stoje, oženjeni advokat ne samo da se suočava sa internom istragom u sadašnjoj firmi već je, po svemu sudeći, ostao i bez posla koji je trebalo da mu donese višemilionsku zaradu.

Video: Razotkrivanje preljube