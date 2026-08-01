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Cecil Čao, milijarder i moćni tajkun iz Hongkonga, nekada je nudio čak milijardu hongkonških dolara onome ko uspe da osvoji srce njegove ćerke Điđi i oženi je.

Foto: Facebook

Ova ponuda je 2012. godine privukla više od 20.000 udvarača, ali je Điđi u tajnosti već sklopila brak sa partnerkom Šon Iv postavši deo jednog od najpoznatijih istopolnih parova u Hongkongu.

Cecil Čao nije podržavao ćerkin izbor – najpre je ponudio 500 miliona dolara onome ko bi je "vratio na pravi put", da bi kasnije iznos duplirao. Ova ponuda izazvala je ogroman odjek u svetu i privukla više od 20.000 udvarača.

Nedugo nakon što je njen otac povećao nagradu, Điđi mu se obratila javnim pismom, izražavajući žaljenje što ne može da razume njenu sreću sa Šon.

Điđi Čao bila je u tom momentu u vezi sa ženom Foto: Quirky China News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas, više od deceniju kasnije, Điđi je u vezi sa novom partnerkom JW, sa kojom se nedavno pojavila i na porodičnoj proslavi Lunarne nove godine. Iako su se svi troje našli na istoj proslavi, Cecil Čao je ostao pri svom stavu u izjavama za medije potvrdio je da JW ne smatra ćerkinom emotivnom partnerkom, već isključivo „dobrom prijateljicom“, pokazujući da i dalje odbija da zvanično prihvati ćerkinu seksualnu orijentaciju.