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Cecil Čao, milijarder i moćni tajkun iz Hongkonga, nekada je nudio čak milijardu hongkonških dolara onome ko uspe da osvoji srce njegove ćerke Điđi i oženi je.

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Foto: Facebook

Ova ponuda je 2012. godine privukla više od 20.000 udvarača, ali je Điđi u tajnosti već sklopila brak sa partnerkom Šon Iv postavši deo jednog od najpoznatijih istopolnih parova u Hongkongu.

Cecil Čao nije podržavao ćerkin izbor – najpre je ponudio 500 miliona dolara onome ko bi je "vratio na pravi put", da bi kasnije iznos duplirao. Ova ponuda izazvala je ogroman odjek u svetu i privukla više od 20.000 udvarača.

Nedugo nakon što je njen otac povećao nagradu, Điđi mu se obratila javnim pismom, izražavajući žaljenje što ne može da razume njenu sreću sa Šon.

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Điđi Čao bila je u tom momentu u vezi sa ženom Foto: Quirky China News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas, više od deceniju kasnije, Điđi je u vezi sa novom partnerkom JW, sa kojom se nedavno pojavila i na porodičnoj proslavi Lunarne nove godine. Iako su se svi troje našli na istoj proslavi, Cecil Čao je ostao pri svom stavu u izjavama za medije potvrdio je da JW ne smatra ćerkinom emotivnom partnerkom, već isključivo „dobrom prijateljicom“, pokazujući da i dalje odbija da zvanično prihvati ćerkinu seksualnu orijentaciju.

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