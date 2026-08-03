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Internetom kruže brojni neobični TikTok izazovi, ali je malo koji privukao toliko pažnje i izazvao mešavinu gađenja i smeha kao test sa surströmmingom. Pravila su prilično jednostavna: treba otvarati konzervu fermentisane švedske ribe i probati njen sadržaj. Glavna prepreka jeste neprijatan miris koji izbija iz ambalaže i koji mnoge podseća na mešavinu trule ribe, sumpora i zaboravljene hrane iz frižidera.

Upravo zbog toga je ovaj specijalitet postao svetski viralan. Ljudi širom planete snimaju svoje prve utiske prilikom otvaranja limenke, uglavnom na otvorenom prostoru, dok okolina sa nestrpljenjem iščekuje reakciju. Epilog je skoro uvek isti: šok, mučnina i neverica da to iko jede po sopstvenom izboru. Među tim šaljivim snimcima, međutim, zaboravlja se da je reč o vekovnom švedskom običaju.

Šta zapravo predstavlja surströmming?

U pitanju je tradicionalno švedsko jelo pripremljeno od baltičke haringe, sitnije ribe koja se najpre soli, a potom ostavlja da fermentiše nekoliko meseci. Proces konzerviranja se ne prekida ni nakon pakovanja. Dobre bakterije nastavljaju svoj rad i stvaraju gasove koji podižu pritisak u posudi, zbog čega konzervirani surströmming često deluje naduveno. Prirodna fermentacija daje ribi izrazito jak miris koji je postao njen prepoznatljiv znak. Većina onih koji je prvi put probaju ističu da je aromatični šok znatno snažniji od samog ukusa.

Zbog čega se konzervi prilazi na otvorenom?

U Švedskoj je uobičajeno pravilo da se ove konzerve ne otvaraju unutar životnog prostora jer se intenzivni miris izuzetno teško provetrava. Iz tog razloga se riba degustira napolju, naročito krajem leta kada počinje zvanična sezona. U pojedinim stambenim zgradama stanarima se čak izričito apeluje da ne otvaraju limenke u zajedničkim prostorijama. Popularnost na društvenim mrežama dodatno je pojačala prepoznatljivost ovog jela. Mnogi kupuju pakovanje isključivo radi snimanja, koristeći zaštitne naočare, maske ili rukavice radi dodatne dramatizacije.

Na koji način se pravilno konzumira?

Iako na internetu deluje kao gastro-test izdržljivosti, u Švedskoj se ovom specijalitetu pristupa uz pažljivo odabrane priloge.

Riba se retko jede sama, već se kombinuje uz:

tanak švedski hleb (tunnbröd),

kuvani krompir,

crveni ili crni luk,

kiselu pavlaku,

paradajz,

svežu mirođiju.

Svi ovi sastojci slažu se u specifičan sendvič poznat pod nazivom surströmmingsklämma. Zahvaljujući toj kombinaciji, upečatljiv ukus fermentisane ribe postaje samo jedna od komponenti u obroku. Poznavoci ovog jela navode da je ukus slan, kiselkast i veoma složen.

Od starinskog načina preživljavanja do tradicije

Ovaj način pripreme nastao je iz potrebe da se ulov sačuva tokom oštrih zimskih meseci u vremenu kada nisu postojali moderni rashladni uređaji. Koreni fermentacije haringe u Švedskoj sežu vekovima uprošlost, a tradicija se najviše održala na severu zemlje gde je ribolov bio osnovni izvor ishrane. Danas surströmming predstavlja važan deo švedske kulturne baštine. Priprema se uglavnom tokom svečanih okupljanja, poznatih kao surströmmingsskiva, odnosno večeri posvećenih ovom specifičnom jelu.

Danas surströmming predstavlja važan deo švedske kulturne baštine Foto: Tom LITTLE / AFP / Profimedia

Razlog globalne popularnosti na mreži

Izazov sa surströmmingom uspeo je na internetu jer sadrži sve elemente viralnog sadržaja: nesvakidašnju hranu, burne reakcije i jak vizuelni efekat. Izrazite grimase i smeh na snimcima u drugi plan stavljaju istorijsku priču o tome kako je skromna riba postala jedan od najpoznatijih i najneobičnijih gastronomskih simbola Švedske.

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