Ćerka se ljubila sa dečkom, a onda im je prišla njena majka i nastavila: "Mama i ja se borimo za njegovu pažnju"
Nije retkost da majke i ćerke budu bliske, poput najboljih drugarica, naročito u tinejdžerskim danima. Često pored tajni dele i garderobu, šminku i obuću. Međutim, nedavno su osvanuli snimci na kojima se vidi kako majka i ćerka dele čak i emotivnog partnera.
Njihov šokantan odnos privukao je veliku pažnju:
Na Instagramu se svašta može videti, pa i neke krajnje šokantne stvari koje malo ko zna kako da opravda ili da objasni. Tako su dve lepotice, koje se predstavljaju kao majka i ćerka, pokazale kako dele i istog partnera.
Stela objavljuje razne provokativne sadržaje sa svojim dečkom, a nedavno je izazvala pravu buru kada je pokazala kako ga deli sa svojom mamom. Njima je ovaj odnos očigledno veoma zabavan, a svima ostalima šokantan.
Sudeći prema Stelinim snimcima, mama nije jedina žena sa kojom ona deli svog voljenog već su tu i drugarice, pa i ostale ženske članice porodice.