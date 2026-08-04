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Nije retkost da majke i ćerke budu bliske, poput najboljih drugarica, naročito u tinejdžerskim danima. Često pored tajni dele i garderobu, šminku i obuću. Međutim, nedavno su osvanuli snimci na kojima se vidi kako majka i ćerka dele čak i emotivnog partnera.

Njihov šokantan odnos privukao je veliku pažnju:

Majka i ćerka dele dečka Foto: stellaandrewsss/instagram, Instagram/Stella Andrews

Na Instagramu se svašta može videti, pa i neke krajnje šokantne stvari koje malo ko zna kako da opravda ili da objasni. Tako su dve lepotice, koje se predstavljaju kao majka i ćerka, pokazale kako dele i istog partnera.

Stela objavljuje razne provokativne sadržaje sa svojim dečkom, a nedavno je izazvala pravu buru kada je pokazala kako ga deli sa svojom mamom. Njima je ovaj odnos očigledno veoma zabavan, a svima ostalima šokantan.

Sudeći prema Stelinim snimcima, mama nije jedina žena sa kojom ona deli svog voljenog već su tu i drugarice, pa i ostale ženske članice porodice.

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Saveti intimni odnosi Izvor: Instagram/nicole_thesexprofessor