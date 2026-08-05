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Crveni trosed, dve fotelje, stočić i toliko zlatnih detalja da bi se čitava prostorija mogla pretvoriti u improvizovanu prestonu dvoranu. Upravo takav komplet pojavio se u jednom oglasu iz Vršca, ali potencijalne kupce nije privukao samo nesvakidašnji dizajn.

Mnogo više pažnje izazvala je cena. Prodavac je komplet, predstavljen kao „kraljevski nameštaj“, procenio na čak 25.000 evra.

„Jedinstvena šansa! Za prodaju kraljevski nameštaj, 25.000 evra“, navedeno je u oglasu objavljenom na Fejsbuk stranici „Čokolada Vršac“.

Fotografije su ubrzo počele da kruže društvenim mrežama, a umesto ozbiljnih ponuda za kupovinu, ispod objave su se nizale šale, poređenja i neobični predlozi za razmenu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda nameštaj iz viralnog oglasa:

1/4 Vidi galeriju Crveni kraljevski nameštaj sa zlatnim ukrasima ponuđen na prodaju za 25.000 evra Foto: Fejsbuk Printscreen/Čokolada Vršac, facebook/ČokoladaVršac

Cena zasenila nameštaj

Komplet se teško može nazvati nenametljivim. Jarkocrvena boja, masivni oblici, izrezbareni nasloni i pozlaćeni ukrasi čine ga komadom koji bi se verovatno uklopio jedino u podjednako raskošan enterijer.

Ipak, ni njegov izgled nije izazvao toliko reakcija koliko iznos od 25.000 evra. Korisnici su zato počeli da se raspituju da li prodavac nameštaj prodaje na delove.

„Poštovanje, zanima me samo staklo od stola ako bi prodao, pozdrav...“, napisao je jedan korisnik.

„Pozdrav, zanima me samo cena vaze sa stola.“

„Može li zamena za BMW 6, 2022. godište...“ Od Tonija Montane do Ljube Aličića

Izgled kompleta podsetio je korisnike na filmske vile, estradne domove i enterijere u kojima ništa nije dovoljno sjajno, veliko ili ukrašeno.

„Ovo je u stilu Tonija Montane“, glasio je jedan komentar.

Drugi korisnik bio je još direktniji:

„Ovo je nameštaj za lečenje kompleksa.“

Pojedini su se zapitali i ko je prethodno sedeo na ovom neobičnom kompletu.

„Neko opljačkao kuću Ljube Aličića“, našalio se jedan od komentatora, dok je drugi upitao:

„A gde su tu kralj i kraljica?“

Posebno kreativna bila je procena istorijskog stila nameštaja:

„Ovo je Luj 678...“

Oglas postao internet senzacija

Dok su se komentari nizali, prodaja je pala u drugi plan. Oglas je postao mesto za nadmetanje u dosetkama, pa su korisnici uz fotografije ostavljali i opaske poput:

„Za 25 hiljada evra kupio stan u Beogradu na vodi...“

„Ovoga ima samo u Srbiji.“

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