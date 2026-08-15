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Jedna žena sa Tajlanda doživela je neprijatno iznenađenje kada je otvorila svoj sef u kojem je godinama skladištila novčane zalihe verujući da su potpuno bezbedne. Prizor koji je zatekla unutra ostavio ju je u potpunom šoku. Čitava priča ubrzo je postala hit na mreži, nakon što je korisnica pod nadimkom "Nanny Irin" podelila nevaskidašnje fotografije i opisala šta joj se dogodilo.

Neočekivane štetočine

Ona je objasnila da je sef otvarala samo s vremena na vreme, i to u situacijama kada joj je bio potreban novac za podmirivanje rata za stan. Poslednji put je proveravala stanje u sefu nepunih mesec dana pre nego što je uočila štetu. U njemu se nalazilo oko milion tajlandskih bata, odnosno nešto više od 26.000 evra, navodi medij Stirile Pro TV.

Pogledajte u galeriji šta je zatekla:

Ženi termiti pojeli sav novac iz sefa Foto: Printscreen/Facebook/Nanny Irin

Ipak, kada je ponovo podigla poklopac, sačekala je šokantna scena – gomila živih i uginulih termita i uništene novčanice.

Nepovratan gubitak

Fotografije koje je javno podelila prikazuju papirni novac koji su insekti doslovno izgrickali, dok su pojedine novčanice ostale samo delimično oštećene.

"Sef štiti tvoj novac od lopova, ali ne i od termita," prokomentarisala je ona na Fejsbuku.

Kako tvrdi, termiti su pronašli prolaz do unutrašnjosti i za kratko vreme uništili značajan deo ušteđevine koji više neće moći da iskoristi. Naime, Centralna banka Tajlanda vrši zamenu oštećenog novca isključivo pod strogo određenim kriterijumima, koje njene izgrickane novčanice ne ispunjavaju.

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Kamin sef Izvor: TikTok/fireplacesafe