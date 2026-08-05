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Kejli Kilion (29) i njen suprug Kodi Nelson (32) do sada su posetili oko 20 zemalja, pretvarajući svaki pečat u pasošu u još jednu intimnu uspomenu. Par, koji na Instagramu pod profilom prati više od 350.000 ljudi, potrošio je oko 70.000 dolara pre nego što je otvorio nalog na OnlyFans-u kako bi finansirao svoj način života ispunjen putovanjima.

Danas kažu da bi sve ponovili bez razmišljanja.

Foto: /thenaughty_travelers/instagram

„Imali smo oko 70.000 dolara ušteđevine pre nego što smo krenuli da putujemo svetom i praktično smo potrošili sav taj novac“, rekla je Kejli, koja je iz Finiksa u Arizoni.

„Čak sam prodala i automobil kako bismo imali više novca pre odlaska u Evropu. Praktično smo potrošili celu životnu ušteđevinu da bismo mogli da putujemo.“

Njihova neobična avantura počela je svega nekoliko meseci nakon što su započeli vezu dok su živeli u Los Anđelesu.

Kejli je ranije živela u Meksiku, pa su spakovali stvari i preselili se u Tulum.

1/4 Vidi galeriju Kejli Kilion i njen suprug Kodi Nelson Foto: /thenaughty_travelers/instagram

To prvo putovanje ubrzo je preraslo u višemesečnu avanturu po Evropi u kamperu, a zatim su sebi postavili neobičan cilj – da vode ljubav u svakoj zemlji koju posete.

Od tada su ostvarili taj plan u brojnim evropskim i azijskim državama, na Karibima, u Meksiku, Kostariki i Kanadi, a krajnji cilj im je da obiđu i „osvoje“ svaku državu na svetu.

„Posle dva ili tri meseca veze samo smo ležali i razgovarali, a ja sam pomenula da sam ranije živela u Meksiku“, ispričala je Kejli.

„Kodi gotovo da nikada nije putovao van Sjedinjenih Američkih Država, pa smo odlučili da se preselimo u Tulum. Tamo smo živeli oko tri meseca, a zatim odmah otišli u Evropu, kupili kamper i naredna tri meseca putovali njime. Tu je zapravo sve počelo.“

Foto: /thenaughty_travelers/instagram

Do sada su posetili oko 20 zemalja, ali smatraju da će im za ostvarenje cilja biti potrebne decenije, s obzirom na to da na svetu postoji ukupno 195 država.

„Pokušavamo da posetimo svaku zemlju“, kaže Kejli pa dodaje: „Trenutno smo stigli do dvadesetak, a nadamo se da ćemo sledeće godine obići još deset. Verovatno će nam za to biti potreban ceo život, jer možemo da putujemo samo oko tri meseca godišnje. Za mnoge zemlje potrebne su i vize čije odobravanje traje mesecima. Nadamo se da će jednog dana i naša deca putovati zajedno sa nama.“

Par sebi ne postavlja strogo određen godišnji cilj, već destinacije bira prema onome što ih u tom trenutku najviše privlači.

„Naši planovi su veoma fleksibilni“, kaže ona.

„Jednostavno obilazimo ono što želimo da vidimo te godine. Sledeće godine ćemo verovatno posetiti mnogo više zemalja jer ćemo biti stacionirani u Aziji, gde su mnoge destinacije veoma blizu jedna drugoj. Nemamo određeni broj – vodimo se osećajem.“

Iako im je životna ušteđevina omogućila da započnu ovu avanturu, Kejli kaže da upravo zahvaljujući OnlyFans-u danas mogu da nastave sa putovanjima.

„OnlyFans je praktično razlog zbog kog možemo ovako da putujemo, jer nam omogućava da radimo odakle god poželimo. Dok putujemo, istovremeno stvaramo i sadržaj. Putovanja nam daju mnogo zanimljivih ideja, a pošto volimo avanturistički sadržaj snimljen na javnim mestima i u prirodi, to se savršeno uklapa u naš način života. Jedini problem nastaje kada nemamo pristup internetu. Ponekad vozimo i po dva sata do najbližeg grada samo da bismo pronašli kafić sa Wi-Fi mrežom i postavili sav materijal.“

Iako su obišli neka od najpoznatijih turističkih odredišta na svetu, dve destinacije su ih posebno oduševile.

„Antigva nas je potpuno iznenadila“, kaže Kejli.

„Bilo je toliko aktivnosti, bogata kultura i istorija, a priroda je prelepa. Mislili smo da će to biti samo još jedno karipsko ostrvo, ali je zaista posebno. A onda Japan – to je jedna od najimpresivnijih zemalja koje smo ikada posetili. Imala sam veoma velika očekivanja, a ipak ih je potpuno nadmašio.“

Iako su gotovo potrošili svu svoju ušteđevinu, Kejli kaže da nijednog trenutka ne žali zbog toga.

„Stvaramo zajedničke uspomene koje će trajati zauvek. Novac može ponovo da se zaradi, ali prilika da zajedno obiđemo svet možda se više nikada neće ukazati.“