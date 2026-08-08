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Tehnološki preduzetnik i biohaker Brajan Džonson, poznat po opsesivnoj potrazi za načinima da uspori starenje i produži život, izgradio je veliku publiku na društvenim mrežama tako što javno dokumentuje gotovo svaki aspekt svog života – od telesnih funkcija do intimnih navika, sve u ime dugovečnosti. Sada sve veći deo tog eksperimenta postaje i njegova devojka, a njihov najnoviji naučni projekat trenutno se čuva na temperaturi od minus 80 stepeni Celzijusa.

„Kejtina menstrualna krv nalazi se u mom zamrzivaču na -80 °C“, napisao je Džonson nedavno na društvenoj mreži X. „Oko 10 mililitara.“

Prema njegovim rečima, ovaj neobični uzorak je „vredan i nedovoljno iskorišćen“.

„To je neinvazivan pogled u matericu“, napisao je Džonson, objašnjavajući da je Kejt krv prikupila tokom poslednjeg menstrualnog ciklusa.

Foto: Instagram.com/katetolo

Džonson tvrdi da će uzorak koristiti za traženje znakova obolelog tkiva, mikroplastike, endokrinih disruptora, kao i takozvanih „večnih hemikalija“ poznatih kao PFAS, koje se vremenom mogu nagomilavati u organizmu.

„Ovo je sjajno jer dobijate podatke bez hirurške biopsije, postupak može da se ponavlja tokom svakog ciklusa, a direktno meri stanje materice umesto da se ono procenjuje na osnovu standardne analize krvi“, objasnio je.

Ovo otkriće dolazi u trenutku kada 30-godišnja Tolo prolazi kroz intenzivan 100-dnevni projekat tokom kojeg prikuplja čak 14 miliona podataka o svom menstrualnom ciklusu.

Džonson je nedavno pokazao delić njene svakodnevne rutine, koja je razrađena iz minuta u minut i uključuje uzimanje uzoraka pljuvačke, briseve obraza, kao i korišćenje visokotehnološkog tampona za detaljnije praćenje zdravstvenog stanja.

Čitav projekat vredan je 2,6 miliona dolara, a cilj mu je da pomogne u rešavanju velikih praznina u medicinskim istraživanjima koja se odnose na zdravlje ženskog reproduktivnog sistema.

„Zaista to radim jer mislim da je ovo naš put ka tome da žene budu shvaćene u svetu i da ih svet zaista vidi“, rekla je Tolo za „The Wall Street Journal“ u julu.

Nakon dijagnoze endometrioze počela je detaljna analiza njenog zdravlja

Ovaj projekat usledio je nakon što je Tolo dijagnostikovana endometrioza – bolno stanje u kojem tkivo slično sluzokoži materice raste izvan materice, što može izazvati hronične bolove, upalu i stvaranje ožiljaka.

„Ovo pogađa najmanje jednu od deset žena, a verovatno i više“, napisao je Džonson na društvenoj mreži X u maju, uz fotografiju na kojoj posmatra ultrazvučni pregled svoje devojke tokom ginekološkog pregleda.

„Žene obično žive sa endometriozom sedam do deset godina pre nego što dobiju dijagnozu.“

Tolo je ranije govorila da je godinama trpela jake bolove tokom menstruacije. Dijagnostikovan joj je i sindrom policističnih jajnika, odnosno PCOS, koji se danas sve češće naziva policističnim metaboličko-endokrinim sindromom jajnika.

1/7 Vidi galeriju Brajan Džonson troši 2 miliona godišnje da bi se podmladio Foto: Netflix / Everett / Profimedia

I Džonson javno govori o svojim zdravstvenim problemima

Ni Džonson ne krije sopstvene zdravstvene probleme. Početkom ovog leta otkrio je da mu je dijagnostikovan autoimuni gastritis, hronično stanje za koje trenutno ne postoji lek, a kod kojeg imuni sistem napada ćelije želuca koje proizvode kiselinu.

„Moj iskreni cilj je da pokušam da izlečim bolesne. Zahvaljujući veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji, više ne moramo da se pomirimo sa bolestima. Ne moramo da čekamo velike kompanije vredne milijarde dolara da to urade umesto nas“, napisao je investitor iz Kalifornije odgovarajući kritičarima na svoju poslednju objavu.

„Izlečiću svoj autoimuni gastritis, a izlečićemo i Kejtinu endometriozu, a zatim ćemo isto učiniti dostupnim i drugima.“

Čak je i njeno vaginalno zdravlje postalo deo njegovog eksperimenta

Usput, Džonson je pronašao vremena i da javno govori o jednom od najintimnijih zdravstvenih podataka svoje devojke.

U maju je izjavio da Kejt ima „vaginalno zdravlje u prvih jedan odsto“, pozivajući se na rezultate njenog testa vaginalnog zdravlja kompanije Tiny Health.

„U njenom uzorku dominira jedna od najzaštitnijih bakterijskih vrsta koje vagina može da ima – Lactobacillus crispatus“, rekao je Džonson svojim pratiocima na društvenoj mreži X.

„Samo oko 25 do 30 odsto žena u reproduktivnom dobu širom sveta ima dominantan L. crispatus, a dominacija se obično definiše kao prisustvo veće od 50 odsto. Kod Kejt je 98,7 odsto“, dodao je.

Džonson, koji je svojevremeno sebe opisao kao „nemogućeg partnera“ zbog izuzetno rigorozne rutine biohakinga, u vezi je sa Tolo već tri godine. Njihova veza postala je javna u decembru prošle godine.

„Sviđa mi se što je Kejt naučni eksperiment sa mnom“, napisao je Džonson na X.

Čini se da je osećanje obostrano.

„Hvala ti što brineš o meni, bejbi“, napisala je Tolo u komentaru njegove objave.

„Tu sam za tebe“, odgovorio je Džonson.