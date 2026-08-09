Slušaj vest

Glumica Džesi Kejv, koja je u filmovima o Hariju Poteru igrala Lavander Braun, otkrila je da je za samo godinu dana na platformi OnlyFans zaradila više novca nego tokom čitave svoje glumačke karijere.

Kejv (39) pridružila se ovoj platformi kao kreatorka u martu 2025. godine, a najveći deo sadržaja koji objavljuje odnosi se na njenu dugu kosu. Kako je objasnila, na ovaj potez odlučila se kako bi finansijski pomogla sebi i svoje četvoro dece.

Foto: Printscreen/Instagram/jessiecave

Glumica je za britanski „The Times“ ispričala da nije mogla jednostavno da pronađe posao u prodavnici, jer ne bi mogla da priušti troškove čuvanja dece.

„Nisam mogla, recimo, da odem da radim u supermarketu jer ne mogu da priuštim čuvanje dece, a takođe ne želim da ljudi dok radim u Tescu viču na mene čarolije iz Harija Potera“, rekla je Kejv.

Dodala je da je razmišljala i o promeni karijere, ali da nije imala novca za studiranje.

„Mogla bih da se prekvalifikujem, ali ne mogu da priuštim fakultet. Doživela sam slom i pomislila: to je to s glumom, odustajem. Ali takođe nismo imali novca. Bila je to potpuna očajnička situacija.“

Sve je počelo snimcima njene kose

Kejv je počela da snima sebe kako češlja i dodiruje svoju dugu kosu, često obučena kao vilenjak, sobarica, pa čak i kao Lavander Braun.

„Moje pravilo je da je kosa glavni lik. Tako sebi to opravdavam“, rekla je ona. „Bukvalno je reč o kosi: o teksturi kose. O fetišu. Veoma je, veoma nišno.“

Foto: Printscreen/Instagram/jessiecave

Kada se pridružila OnlyFansu, očekivala je da će se na platformi zadržati samo nekoliko meseci.

„Mislila sam da ću zaraditi pet hiljada funti, biti tamo nekoliko meseci i da će mi to kupiti vreme da shvatim šta ćemo dalje. Ali sada je prošlo više od godinu i po dana i to nam je zaista spaslo život.“

Glumica je otkrila da je već prvog dana na platformi zaradila više od 15.000 funti, odnosno oko 20.200 dolara.

Broj njenih pretplatnika kasnije se smanjio kada su ljudi shvatili da ne planira da objavljuje eksplicitni sadržaj. Ipak, Kejv kaže da je ostao veliki broj vernih pratilaca.

„Zaradila sam više nego tokom cele karijere“

„Lako sam zaradila više nego tokom cele svoje glumačke karijere za samo godinu dana“, rekla je.

Ona smatra da bi ovakav način zarade u budućnosti mogao postati sve uobičajeniji.

Foto: Printscreen/Instagram/jessiecave

„Vidim ljude na Instagramu koji objavljuju fotografije u bikiniju ili seksi sadržaj i pomislim: mogli biste ovo da naplaćujete! Gubite novac! Mislim da će to biti budućnost. Svi će sve plaćati.“

Kejv je objasnila i da joj je privukla pažnju ideja da bude primećena na drugačiji način.

„Reč je o tome da želite neku vrstu pogleda... Na sceni nosim široke majice, nikada nisam objavila fotografiju u bikiniju, nosim ogromne naočare“, rekla je.

„Toliko dugo sam bila samo ta ekscentrična figura. Nakon što sam dobila četvoro dece i toliko dugo se osećala nevidljivo, to mi je bilo zaista privlačno.“

Foto: Willi Schneider / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog OnlyFansa ostala bez „Hari Poter“ konvencije

Iako Kejv ne strahuje previše da bi joj prisustvo na OnlyFansu moglo ugroziti buduće glumačke angažmane, prošle godine je otkrila da zbog svog naloga na platformi nije dobila poziv da učestvuje na jednoj konvenciji posvećenoj „Hariju Poteru“.

„Objasnili su mi da je razlog to što je to 'porodična franšiza, a OnlyFans je povezan sa pornografijom'“, tvrdila je Kejv u tekstu koji je u septembru objavila na Substacku.

Takvo objašnjenje bilo joj je zbunjujuće.

„To mi je bilo zapanjujuće jer su neki glumci koji učestvuju na konvencijama, zapravo većina glumaca, igrali u serijama i filmovima u kojima su imali seksualne scene i bili goli. Ja se samo igram svojom kosom!“

Ipak, Kejv kaže da joj nije posebno žao zbog mogućnosti da više neće učestvovati na konvencijama posvećenim popularnoj franšizi.

„Nisam uznemirena zbog mogućnosti da više neće biti konvencija o Hariju Poteru. Sada će biti nova glumačka postava i drugačije je vreme. Osim toga, na konvencijama sam više od 15 godina i imam dovoljno fotografija i čarobnjačkih suvenira.“