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Njuročanka Jelim Kim opisala je kao traumatično iskustvo događaj koji ju je zatekao tokom godišnjeg odmora. Putem nadzorne kamere u svom stanu ugledala je nepoznatu ženu kako se ponaša kao da tamo živi. Kim tvrdi da je zaposleni u zgradi ženi greškom dao rezervni ključ njenog stana.

Kim je na Instagramu objavila snimak od 24. jula na kojem se vidi kako žena ulazi u dnevnu sobu, prolazi kroz kuhinju i leže na kauč. Kada je primetila kameru, prišla joj je i isključila je. „POV: Tvoj ’luksuzni’ stan u Njujorku daje rezervne ključeve nepoznatim ženama dok nisi u gradu“, napisala je Kim u opisu videa koji je prikupio milione pregleda.

U drugoj objavi pojasnila je da je u stan poslala prijatelja kako bi se suočio sa ženom. Na snimku se čuje kako lupa na vrata i viče: „Hej, ko si ti, dođavola? Izlazi iz stana moje prijateljice. Gubi se odavde. Znam da ne živiš ovde. Izlazi iz ovog je*enog stana!“ Nakon što je ponovo zalupao na vrata, žena ih je otvorila, rekla „izvini“ i dodala da je „pacijentkinja“, nakon čega je napustila stan.

Sporna reakcija policije

Kim tvrdi da je policija u početku odbila da sačini zapisnik.

„Pozvali smo policiju, 108. stanicu u Kvinsu, i rekli su nam da ne mogu da je uhapse jer je psihički nestabilna. Umesto toga odvezli su je u bolnicu. Tražili smo da podnesemo prijavu i da se sačini policijski zapisnik, ali policajci su to odbili“, napisala je.

Prema njenim rečima, ista žena se dva dana kasnije, 26. jula, „ponovo pojavila u zgradi u istoj haljini i štiklama“. Portir ju je zaustavio u predvorju, nakon čega je otišla. Kim kaže da su ponovo pozvali policiju, ali da su policajci stigli tek osam sati kasnije.

U izjavi za „The Tab“, Jelim je potvrdila da je u vreme incidenta sa partnerom Bilom bila u nacionalnom parku Jelouston i da ih otprilike nedelju dana nije bilo u Njujorku.

„Dobili smo obaveštenje o kretanju u stanu u 10.51 i 10.54. Otvorila sam aplikaciju kamere u 10.55 i videla uljeza“, prisetila se. „Kada smo prvi put pozvali policiju, pitali su nas da li je to neka šala. A kada su konačno stigli, nisu sačinili zapisnik o događaju.“

Dodala je da su policajci ženu izveli iz stana, kratko je ispitali i otpratili do vozila hitne pomoći.

„Nikada nije uhapšena, a u početku nisu hteli ni da sačine zapisnik. Ponovo smo pozvali 911 26. jula, kada smo videli tu ženu u predvorju zgrade. Policija je došla osam sati kasnije i ponovo odbila da primi prijavu“, navela je.

Tek 9. avgusta, tvrdi Jelim, policija se izvinila, sačinila zapisnik i pokrenula istragu.

Uprava zgrade: „Zaposleni je dobio otkaz“

Par je na Instagramu objavio i snimak ekrana imejla koji su poslali kompaniji koja upravlja zgradom.

„Neko nam je provalio u stan pomoću rezervnih ključeva koje je dobila od osoblja. U stanu je bila više od sat vremena, a očigledno je imala ključeve za više stanova, ne samo za naš“, stoji u pritužbi.

Jelim tvrdi da odgovor nisu dobili devet dana.

„The Tab“ je došao u posed imejla koji je kompanija za upravljanje zgradom poslala drugom zabrinutom stanaru. U poruci se navodi:

„Što se tiče incidenta od petka, čini se da je portir greškom predao pogrešan ključ gostu jednog stanara. Zbog toga je pokušala da uđe u nekoliko stanova, ali bezuspešno. Ovu situaciju shvatamo veoma ozbiljno.“

Uprava je u istoj poruci navela i koje je korake preduzela.

„Zaposleni o kojem je reč dobio je otkaz. Trenutno sprovodimo i dodatnu obuku za svo osoblje o protokolima provere identiteta kako bismo osigurali da se ovakvo nešto više nikada ne ponovi. Vaša bezbednost nam je na prvom mestu i nećemo stati dok se problem u potpunosti ne reši.“

(Kurir.rs/ Index.hr)

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