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Nekadašnja glumica filmova za odrasle Lana Rouds veoma mlada je ušla u svet ove industrije, a već na početku snimala je ponižavajuće scene koje su je kasnije dovele do napada panike, depresije, pa i suicidnih misli, te je nakon samo par meseci odlučila da napusti posao, a danas otvoreno govori o lošem životnom periodu.

Lana Rouds, rođena kao Amara Mejpl, ako je radila manje od godinu dana njeni filovi su bili najgledaniji, pa je bila je jedna od najpoznatijih i omiljenih porno glumica u svetu, pa ju je i časopis "Penthaus" proglasio svojom ljubimicom.

Ovako izgleda Lana Rouds:

1/17 Vidi galeriju Ovako izgleda čuvena glumica! Foto: Instagram, STAR INFLUX LA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U novembru 2025. objavila je emotivan apel kroz suze, tražeći od platformi da trajno obrišu više od 400 video-snimaka. Objasnila je da je bila mlada, očajna i da je bila manipulisana da donese odluke koje tada nije u potpunosti razumela, kao i da želi da se svaki trag toga izbriše kako njen sin nikada ne bi slučajno naišao na tu verziju svoje majke.

Lana zakonski ne može da obriše većinu tih snimaka. Sa 19 godina odrekla se prava na njih i priznaje da bi sve obrisala još pre mnogo godina da je mogla. Od tada je ponovo izgradila svoj život kao voditeljka podkasta i majka, govoreći da bi menjala svu slavu i novac za mogućnost da ponovo dobije svoje dostojanstvo gostujući u jednom podkastu.

Tvrdi da se scene često lažiraju i sugeriše da bi pornografiju trebalo zabraniti. Lana je u podkastu "The Skinni Confidential" otkrila da nije čak ni uživala u vremenu koje je provela na setu.

- Sve je 100 odsto lažno, to je kao da gledate cirkuske predstave. Kada sam to radila, uvek sam mozgala: 'Kakvo lice mogu da napravim? Koji zvuk mogu da napravim? Šta mogu da uradim u ovom filmu da bude najbolji?' - rekla je Lana i dodala - Ne volim čak ni seks, iskreno, prilično sam aseksualna. Nikada se ne družim sa ljudima, ne smatram ljude privlačnim i uvek sam bila takva - objasnila je.

Foto: Instagram

- Mislim da sam još uvek broj jedan na svim porno sajtovima. Ludo je doneti jednu odluku kada imaš 19 godina, a onda postati najveća porno zvezda na svetu, i to onda kada nisi imala nameru. Ne mislim da je to dobro ni za koga, trebalo bi da bude nezakonito - priznala je ona, pa nastavila.

-Bila sam veoma mlada u to vreme, imala sam samo 19 godina. Takođe sam u to vreme spavala samo sa jednom osobom, tako da sam bila veoma seksualno neiskusna. Ne znam zašto sam mislila da možeš da radiš u pornografiji, iako nemaš redovan seks. U moj glavi je samo postojala ideja da ću biti kao Ana Nikol Smit ili ću biti kao Holi Medison. Nisam bila dovoljno zrela da shvatim da to ipak nije za mene - otkrila je Lana.