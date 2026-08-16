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Teretane namenjene isključivo muškarcima nisu nova ideja, ali nekoliko novih projekata u SAD privuklo je pažnju zbog razloga zbog kojih njihovi osnivači žele da razdvoje muškarce i žene tokom vežbanja. Reč je o teretanama koje vode hrišćani i koje se predstavljaju kao prostori u kojima muškarci mogu da treniraju bez „iskušenja“ i seksualizovane kulture za koju vlasnici tvrde da je postala uobičajena u klasičnim teretanama.

Koncept je brzo izazvao raspravu na društvenim mrežama. Dok jedni podržavaju ideju da svako može da izabere okruženje u kojem mu je prijatnije da trenira, drugi se šale na račun teretana „bez požude“ ili upozoravaju da takvo objašnjenje odgovornost za ponašanje muškaraca indirektno prebacuje na žene.

Foto: Instagram

Teretana nazvana po biblijskom stihu

Jedan od takvih prostora je Proverbs 27:17 Fitness u Oklahoma Sitiju. Osim treninga snage, svojim članovima nudi i proučavanje Biblije, a ime je dobio po biblijskom stihu o tome kako „gvožđe oštri gvožđe“.

Vlasnik Džef Hambreht otvoreno je govorio o ličnom razlogu zbog kojeg se odlučio na ovaj potez. Tvrdi da teretane mogu biti mesta na kojima počinju afere i da je i sam imao takvo iskustvo.

Svoj prostor zato zamišlja kao mesto na kojem muškarci mogu istovremeno da rade na fizičkoj spremi i veri, uz manje onoga što smatra seksualnim iskušenjima.

Sličnu ideju ima Mičel Parsons, vlasnik teretane u Denveru. On smatra da savremene teretane često ne odgovaraju standardima oblačenja i ponašanja koje očekuje kao hrišćanin.

Nakon što je, kako kaže, isprobao nekoliko velikih teretana i ni u jednoj nije pronašao okruženje koje mu odgovara, odlučio je da napravi sopstvenu alternativu.

Parsons pritom naglašava da od drugih teretana ne traži da prihvate njegove standarde. Želi da ponudi zaseban prostor ljudima koji dele slična uverenja, a važan deo koncepta trebalo bi da bude i zajednica muškaraca kojima je vera važan deo svakodnevnog života.

Zašto su izazvale kritike?

Teretane namenjene samo jednom polu same po sebi nisu neuobičajene. Prostori za vežbanje isključivo za žene postoje već dugo, a često se promovišu kao mesta na kojima se žene mogu osećati prijatnije i sigurnije.

Kod novih teretana za muškarce kritike se zato uglavnom ne odnose na samu činjenicu da su namenjene jednom polu, već na način na koji pojedini vlasnici objašnjavaju njihovu svrhu.

Problematičnim se smatra predstavljanje žena, posebno onih koje treniraju u uskoj ili oskudnijoj sportskoj odeći, kao izvora „iskušenja“ ili ometanja.

Stiv Roberts, profesor sociologije na australijskom Univerzitetu Monaš, koji se bavi muškim identitetom i takozvanom manosferom, smatra da takve poruke mogu da sugerišu kako je za dobre odnose između polova potrebno smanjiti međusobni kontakt.

Prema njegovom tumačenju, takav pogled naglašava odvojene društvene uloge muškaraca i žena umesto poverenja, uzajamnog poštovanja i lične odgovornosti.

Šira rasprava o muškarcima i ženama

Pitanje teretana samo za muškarce tako je otvorilo znatno širu raspravu o tome zašto ljudi žele prostore odvojene prema polu.

Za neke je reč o veri i ličnim vrednostima, za druge o osećaju sigurnosti i prijatnosti, dok treći smatraju da se takvim odvajanjem samo dodatno produbljuju postojeće razlike između muškaraca i žena.

Roberts upozorava da mešovita okruženja imaju važnu društvenu ulogu jer omogućavaju muškarcima i ženama da zajedno rade, uče i provode slobodno vreme uz međusobno poštovanje. Smatra da bi potpuno povlačenje u odvojene društvene prostore moglo dodatno da učvrsti rodne stereotipe.

Parsons, s druge strane, ne vidi problem u tome što njegov koncept nije za svakoga. Smatra da se muškarci međusobno povezuju na drugačiji način i želi da izgradi zajednicu prilagođenu upravo njima.

Njegov stav je jednostavan: postojeća kultura teretana mu ne odgovara, pa želi da ponudi alternativu onima koji razmišljaju slično.

(Kurir.rs/Index.hr)