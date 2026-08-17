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Nezapamćeni prizor u samom srcu Rima privukao je pažnju stotina prolaznika kada je jedna turistkinja, zanemarujući stroge propise, uskočila u vodu čuvene Fontane di Trevi i počela da pliva. Brojni prisutni posmatrači i turisti zabeležili su ovaj neobičan trenutak telefonima, pa su snimci ubrzo preplavili društvene mreže.

Brza reakcija nadležnih službi

Na zabeleženom video-snimku prikazana je žena u crvenom topu i šortsu kako bez ikakvog ustručavanja pliva kroz vode jednog od najprepoznatljivijih italijanskih spomenika. Ipak, njen neočekivani poduhvat kratko je trajao jer su pripadnici obezbeđenja odmah intervenisali i zatražili od nje da smesta napusti objekat.

Nakon izlaska iz vode, čuvari su je sproveli do komunalnih policajaca, dok je njen saputnik pokretima ruku nastojao da ublaži tenziju i objasni situaciju nadležnima.

Zaprećene visoke novčane kazne

Lokalni mediji prenose da je za ovakav postupak predviđena novčana kazna od 500 evra, budući da je ulazak u rimsku fontanu najstrože zabranjen radi očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa. Ovaj događaj dodatno je uzburkao javnost pošto se odigrao svega nekoliko dana nakon što je još jedan strani turista, poreklom sa Novog Zelanda, sankcionisan zbog identičnog nepoštovanja gradskih propisa.

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