Slušaj vest

Neobičan prizor iz indijskog grada Gvaliora privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je policija kaznila muškarca čije je vozilo bilo prekriveno hiljadama otisaka poljubaca.

Stoga mu je izrečena novčana kazna od 5.500 indijskih rupija, što je oko 50 evra. Neobičan izgled automobila osmislila je njegova partnerka, koja je provela nekoliko sati ukrašavajući vozilo i ostavila na njemu čak oko 3.400 poljubaca.

Viralni hit

Vlasnik automobila Aditja Sikarvar je lokalnim medijima rekao kako je njegova devojka to napravila kao deo jednog "stranog trenda" i pokušaja da video postane viralan na društvenim mrežama. Međutim, nisu bili svesni da bi takva promena automobila mogla da bude kažnjiva.

Policija je reagovala nakon što se snimak automobila prekrivenog otiscima poljubaca proširio društvenim mrežama. "Pre dva dana postao je viralan video automobila s tragovima nalik na ruž za usne koji se kretao područjem Siti centra", rekao je saobraćajni inspektor Abhišek Raghuvanši.

Sikarvar je za NDTV izjavio da je automobil bio parkiran dok je njegova partnerka nanosila otiske poljubaca. Nakon toga objavio je snimak na Instagramu, nadajući se da će privući pažnju.

"Mislila je da će video postati viralan ako uradimo nešto ovakvo. I bila je u pravu - proširio se internetom. Prekrila je ceo automobil tragovima ruža”, rekao je.

Zašto je kažnjen?

Policija mu je izrekla kaznu zbog neovlašćene izmene vozila. Nakon što su pronašli automobil, odveli su vlasnika u policijsku stanicu i kaznili ga prema Zakonu o motornim vozilima.

Osim novčane kazne, policija ga je naterala i da ukloni sve tragove ruža s karoserije automobila.

Saobraćajna policija objavila je kako je vozilo pronađeno nakon viralnog snimka na Instagramu. U sklopu akcije "Operation Eagle" policajci su identifikovali automobil, izdali kaznu od 5.500 rupija i privremeno ga zadržali zbog saobraćajnih prekršaja.

Reakcije na društvenim mrežama

Video objavljen na platformi X privukao je veliku pažnju javnosti i u kratkom roku prikupio gotovo 50.000 pregleda. Korisnici su ga zasuli brojnim komentarima.

Dok su se neki pitali zbog čega je muškarac kažnjen, drugi su iskoristili priliku za šale i duhovite opaske na njegov račun.

"Umesto opasnih vratolomija, svi se fokusiraju na tragove koji pokazuju da je marketing bio ispravan, ali čin za koji se koristio za marketing bio je zločin", "Možda je njegov auto jedina stvar vredna njenih poljubaca. Žalim devojku!", "Koje su se opasne vratolomije izvodile? Kako jedinstvena umetnost označavanja ružem krši saobraćajna pravila?", "Zašto, ali zašto?", samo su neki od komentara.

Kako je reagovao vlasnik automobila?

Vlasnika vozila kazna je neprijatno iznenadila, ali bez obzira na iznenađenje poslušao je policijsko naređenje i postupio prema njihovim zahtevima.

"Nisam znao da je to protivzakonito. Nakon reakcije policije očistio sam celu karoseriju, uklonio tragove ruža i platio kaznu od 5.500 rupija. Niko ne bi trebao da radi nešto čime krši zakon", rekao je.

Video: Desingerica otkrio šta mu je žena rekla nakon poljupca s karleušom