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Amerikanka Tink, koja na TikToku objavljuje pod imenom @spicygirlypop_, privukla je pažnju neobičnom pričom o novoj komšinici. Žena koja se u naselje doselila pre samo nekoliko dana zamolila ju je da se ne sunča pored svog bazena dok je njen suprug kod kuće. Međutim, čitava situacija postala je još neobičnija kada je Tink otkrila po čemu je njihovo naselje poznato.

Snimak postao viralan

U videu koji je prikupio više od 88 hiljada lajkova, Tink je pokazala poruku nove komšinice. Zamolila ju je da se ne sunča pored bazena dok joj je suprug kod kuće jer iz njihove kuhinje ima direktan pogled na njeno dvorište.

"To se zove osnovna pristojnost", poručila joj je komšinica, a Tink nije imala previše razumevanja za njen zahtev.

"Gospođo, uz dužno poštovanje, i ja ovde plaćam hipoteku", odgovorila je, pitajući se zašto bi ona trebalo da se prilagođava zbog pogleda iz komšijske kuhinje. Predložila im je da jednostavno stave zavese na prozor.

Naselje poznato po svingerima

Priča je zatim dobila neočekivani nastavak. Tink je objasnila da je njihovo naselje u okolini poznato kao "zajednica okrenutog ananasa". Okrenuti ananas se često povezuje sa svingerskom zajednicom, a prema njenim rečima, u susedstvu žive brojni ljudi koji praktikuju svingerski način života ili druge oblike sporazumne nemonogamije. Tvrdi i da se sredom održavaju druženja za odrasle.

Komšinicinu poruku je zato prosledila u zajedničku grupu stanara, gde je izazvala popriličnu reakciju.

"Ekipa je totalno odvalila", ispričala je a neki su se, kaže, odmah počeli šaliti da bi novi par trebalo pozvati na sledeće druženje.

Tink je video snimila upravo dok se sunčala u kupaćem kostimu ispred kuhinjskog prozora koji je komšinica spomenula u poruci. U jednom trenutku, tvrdi, videla je njenog supruga kako pere sudove.

Komšinica joj rekla da se ne sunča dok je njen muž kod kuće Foto: Printscreen/TikTok/spicygirlypop_

"Prava žrtva ovde je kuhinjski prozor, to je sigurno", našalila se i dodala da se komšinicin suprug nikada nije požalio na njeno sunčanje i poručila da bi novi susedi na sledećem druženju mogli da dobiju "pravu dobrodošlicu".

Ljudi traže nastavak priče

Njena objava brzo je privukla brojne komentare, a mnoge je zanimalo kako je nova komšinica uopšte došla do njenog broja.

"Pravo pitanje je – kako je ona uopšte došla do tvog broja?", upitao je jedan korisnik.

"Živim za ovaj trač", dodao je drugi, dok su brojni pratioci od Tink zatražili da objavi nastavak priče i otkrije kako će se završiti sukob sa novim komšijama.

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