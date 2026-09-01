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Svingerski klubovi poslednjih godina su u ekspenziji, a sve je više parova koji ih posećuju i otvoreno govore o tome. Međutim, umesto zabave i istraživanja seksualnosti, jedan par je dobio uništen brak.

Jedan muškarac je u svojoj anonimnoj ispovesti otkrio sa čime su se on i njegova supruga suočili nakon što su želeli da rasplamsaju strasti nakon decenije ljubavi.

"Oboje smo hteli da začinimo svoj dosadni seksualni život, ali ja sam mrzeo zabavu, a i ona je rekla isto", započeo je muškarac koji ima 38 godina.

Supruga je njegova vršnjakinja, u braku su 10 godina i imaju dvoje dece školskog uzrasta.

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"Te noći kada smo otišli u svingerski klub, mojoj supruzi nije trebalo dugo da se upusti u odnos sa mladim, dobro građenim muškarcem", dodao je.

Dok je ona uživala, on je stajao sa strane:

"Umesto da im se pridružim, stajao sam sa strane i nespretno posmatrao. Zbog toga sam se osećao duboko neprihvaćeno"

Prisetio se tog dana i odluke zbog koje se pokajao, pa nastavio:

"Brzo sam pozvao taksi i otišli smo. Priznao sam da mi se nije svidelo, a i ona je to potvrdila. Mislio sam da bismo sami mogli da poboljšamo svoj odnos i prestali smo da razgovaramo o toj temi."

Nisu pričali o tome, ali njegova supruga nije zaboravila šta se dogodilo te večeri.

Poziv misteriozne "Sare" otkrio je tajnu

"Nekoliko dana kasnije nazvala ju je osoba po imenu 'Sara'. Kada sam se javio, muškarac je rekao da je dobio pogrešan broj."

Proverio je suprugine poruke i otkrio da "Sara" dogovara sastanak sa njom, uz pominjanje susreta koji se dogodio nedelju dana ranije.

Usledila je svađa, a supruga je priznala da je "Sara" zapravo muškarac kojeg je upoznala u svingerskom klubu.

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Priznanje koje je potpuno srušilo brak

"Iselio sam se iz kuće na neko vreme, ali sam se vratio jer su mi nedostajala deca."

Dogovorili su se da pokušaju da spasu brak, ali je kasnije od njene prijateljice saznao da se njegova supruga nastavila viđati sa više muškaraca čak i nakon njegovog povratka.

Kada ju je ponovo suočio sa tim, priznala je da se vratila u svingerski klub i da je imala grupni seks.

"Što je još gore, nije koristila zaštitu."

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Šok nakon lekarskih nalaza

Posle svega otišao je na testiranje i saznao da mu je supruga prenela polno prenosivu bolest.

"Iako je volim, njeno ponašanje nas je razdvojilo", zaključio je.

Muškarac je potražio savet od Deidre, terapeutkinje i savetnice za ljubavne odnose, koja mu je rekla da je odlaskom u svingerski klub prešao ogromnu granicu, ali da je ključno pitanje zbog čega njegova supruga traži avanture sa strane.

"Ako nije spremna da promeni svoje ponašanje, stalno opraštanje samo će dodatno narušiti vašu vezu", poručila je.

Dodala je da terapija može pomoći samo ako oboje otvoreno razgovaraju o svojim željama i potrebama, kako bi pokušali da pronađu način da ponovo izgrade bliskost.

(Kurir.rs/TheSun)