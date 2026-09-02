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Tiktokerka Amelija Bedelija koja radi kao konobarica pokazala je koliko je zaradila od napojnica tokom samo pet sati rada. Iako je očekivala mirnu smenu i skromniju zaradu, na kraju je prikupila mnogo više novca nego što je očekivala. Njena objava privukla je veliku pažnju i prikupila više od 80.000 lajkova, kao i hiljade komentara.

Ipak, korisnike nije toliko iznenadila visina njene zarade koliko način na koji je komentarisala pojedine napojnice.

Foto: @aserverinreallife/tiktok

Kritike zbog komentara na "male" napojnice

Najviše reakcija izazvale su njene opaske o iznosima koje je smatrala premalim.

Na račun od 48,99 dolara, odnosno oko 42,31 evro, dobila je sedam dolara, oko 6,05 evra, što je sarkastično prokomentarisala kao "ogromnih sedam dolara".

Na drugom računu, koji je iznosio 299,27 dolara, odnosno oko 258,45 evra, gost joj je ostavio 50,58 dolara, oko 43,68 evra. Tiktokerka je tada rekla da je dobila "samo 50 dolara".

Sa druge strane, tokom iste smene dobila je i znatno veće napojnice.

Na račun od 781,72 dolara, odnosno oko 675,09 evra, ostavljeno joj je 160 dolara, oko 138,17 evra, dok je na račun od 377,01 dolar, odnosno oko 325,58 evra, dobila napojnicu od 80 dolara, oko 69,09 evra.

Foto: @aserverinreallife/tiktok

Za pet sati zaradila 720 dolara

Do kraja petočasovne smene Amelija je ukupno prikupila 720 dolara napojnica, što je oko 621,79 evra. Međutim, objasnila je da deo novca mora da podeli sa ostalim zaposlenima, pa joj je na kraju pripalo 438 dolara, odnosno oko 378,25 evra. Upravo je taj iznos dodatno podstakao raspravu među korisnicima društvenih mreža.

Jedan korisnik je izračunao da je, kada se uzme u obzir novac koji joj je ostao, zaradila oko 87,60 dolara po satu, odnosno približno 75,65 evra.

Žaliti se na napojnicu od 50 dolara je suludo

Mnogi komentatori nisu imali razumevanja za njene reakcije na napojnice od nekoliko desetina dolara.

"Napojnica je stvar izbora", napisao je jedan korisnik, dok su drugi istakli da gosti ne bi trebalo da budu odgovorni za obezbeđivanje zarade zaposlenima u ugostiteljstvu.

"Žaliti se na napojnicu od 50 dolara je suludo", napisala je jedna korisnica.

"Koja drskost reći da su ostavili 'samo' 50 dolara", dodao je drugi korisnik.

Amerikanci i Evropljani različito gledaju na bakšiš

Rasprava se ubrzo proširila i na razlike između američke kulture ostavljanja napojnica i običaja u Evropi. Deo korisnika naveo je da u njihovim zemljama napojnica nema toliko važnu ulogu i da je često sasvim uobičajeno samo zaokružiti račun.

Drugi su, međutim, stali u odbranu konobarice. Istakli su da je posao u ugostiteljstvu veoma zahtevan, posebno kada zaposleni istovremeno moraju da služe hranu i piće, brinu o većem broju stolova i vode računa o potrebama gostiju.

Objava je tako otvorila širu raspravu o tome koliko bi gosti trebalo da ostavljaju bakšiš, da li konobari imaju pravo da budu nezadovoljni visinom napojnice i koliko je američka kultura napojnica drugačija od one koja postoji u mnogim evropskim zemljama.

(Kurir.rs/Index.hr)