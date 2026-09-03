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Milan Ponjević, poznatiji pod umetničkim imenom Lanmi Majami, napustio je Srbiju sa željom da izgradi karijeru u Americi, a danas tvrdi da mesečno snimi i po deset filmova za odrasle. Koliko je napredovao u industriji najbolje pokazuje kolekcija od čak osam priznanja, koju je sada prvi put predstavio svojim roditeljima.

Ponjević je majku i oca ugostio u svom američkom domu, a onda je odlučio da kamerom zabeleži trenutak kada ih je uveo u prostoriju sa svojim trofejima. Dok im je sa ponosom pokazivao nagrade koje se popularno nazivaju „porno Oskarima“, njih dvoje nisu uspeli da sakriju iznenađenje.

Foto: instagram/milan_ponjevic/ lanmi_miami_reels

Majka je ostala gotovo bez teksta, dok je otac delovao vidno postiđeno. Njihova spontana reakcija nasmejala je Ponjevića, ali i njegove pratioce na Instagramu.

„Izvolite, roditelj, hajde, hajde...“

Na polici u njegovom domu bilo je uredno poređano sedam nagrada. Milan je objasnio da je jedan trofej ranije već odneo u porodičnu kuću, pa ih je tokom dosadašnje karijere osvojio ukupno osam.

Dok su njegovi roditelji ulazili u sobu, nestrpljivo ih je pozivao da priđu i pogledaju kolekciju.

– Izvolite, roditelj, hajde, hajde... – govorio je Ponjević.

Njegova majka posmatrala je nagrade ne znajući šta da kaže, dok se na licu njegovog oca mogla videti nelagoda. Milan je odmah primetio njegovu reakciju, pa je čitavu situaciju pretvorio u šalu.

– Postideo se ćaća – rekao je Ponjević, nakon čega je prišao ocu i poljubio ga u glavu.

Taj gest pokazao je da među njima, uprkos neobičnoj prirodi Milanovog posla, postoji blizak i topao odnos. Njegovi roditelji možda nisu znali kako da reaguju pred kamerom, ali je Ponjević delovao srećno što konačno može da im pokaže rezultate višegodišnjeg rada u Americi.

„U januaru stiže još“

Srpski glumac u filmovima za odrasle nije krio ponos dok je predstavljao trofeje. Okrenuo se prema kameri, a zatim pratiocima poručio da njegova kolekcija još nije završena.

– Evo, da znate ljudi, vaš ambasador... Ovo je kolekcija za sada. U januaru stiže još! Znači, nema stajanja – rekao je Ponjević.

Iz Srbije otišao preko programa za studente

Put Milana Ponjevića do američke industrije filmova za odrasle nije bio ni brz ni jednostavan. Još dok je živeo u Srbiji pokušavao je da pronađe oglase i kontakte koji bi mu omogućili da se bavi tim poslom, ali u tome nije uspevao.

Pogledajte u galeriji fotografije supruge Milana Ponjevića:

1/9 Vidi galeriju Milan Ponjević, poznat kao Lanmi Majami sa suprugom Foto: instagram/milan_ponjevic/ lanmi_miami_reels

Priliku da ode preko okeana dobio je zahvaljujući studentskom programu „Work and Travel“. Najpre je otišao na Aljasku, dok je Ameriku od detinjstva doživljavao kao mesto na kojem bi mogao da ostvari svoje planove.

Po dolasku u Majami nije odmah počeo da snima. Bilo mu je potrebno vreme da se snađe, pronađe smeštaj i prilagodi novom životu. Pre ulaska u industriju radio je u ugostiteljstvu i čistio stolove, a te poslove je posmatrao kao prolaznu stanicu na putu do cilja.

U ranijoj ispovesti o svojoj karijeri rekao je da mu je odlazak u Ameriku bio „odskočna daska“ za ostvarenje sna.

Mesečno snimi i po deset filmova

Ponjević je govorio da u proseku snima deset puta mesečno, ali da broj angažmana nije uvek isti. Pojedina snimanja, kako je objasnio, mogu da potraju gotovo ceo dan, zbog čega su dobra fizička kondicija, odmor i priprema izuzetno važni.

Foto: instagram/milan_ponjevic/ lanmi_miami_reels

Otkrio je i da se trudi da spava osam sati, redovno radi kardio treninge i vodi računa o ishrani i suplementima. Iako publika njegov posao često posmatra isključivo kroz eksplicitne scene, Ponjević tvrdi da su profesionalna disciplina, izdržljivost i poznavanje sopstvenog tela neophodni za opstanak u toj industriji.

Danas iza sebe ima višegodišnje iskustvo, veliki broj snimljenih scena i kolekciju nagrada koju je sa ponosom pokazao majci i ocu.

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