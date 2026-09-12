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Bodibilderka Andrea Sanšajn otvoreno je govorila o orgijama kojima je prisustvovala, broju intimnih partnera i zabavi na Ibici koja joj je ostala u posebnom sećanju.

Kako je ispričala, 2014. godine bila je gošća na neobičnoj rođendanskoj proslavi. Od zvanica se očekivalo da budu nage, dok su im lica bila prekrivena maskama. Žurka je održana daleko od očiju javnosti, u staroj pećini u kojoj je nekada navodno čuvano oružje.

– To je bila pećina u kojoj su držali oružje, sve je bilo veoma skriveno i staro. Kada sam došla, zatekla sam više od 500 ljudi u pećini,tako da se sve završilo kao velika orgija – rekla je Andrea.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/10 Vidi galeriju Andrea Sanšajn Foto: Instagram/andrea__sunshinee, printscreen/instagram/andrea__sunshinee

Iako je na zabavi bilo nekoliko stotina ljudi, bodibilderka je naglasila da nije bila intimna sa svim gostima. Ipak, tvrdi da je tokom orgije imala odnose sa najmanje 15 osoba.

– Nisam imala intimni odnos sa svih 500, ali se sećam da sam imala odnose barem sa 15 ljudi odjednom. Bilo je muškaraca i žena, a svi su se ponašali slobodno. Mislim da niko neće prirediti tako dobru zabavu kao što je ta bila – ispričala je ona.

„Za 18 godina bila sam sa više od 720 ljudi“

Foto: Instagram/andrea__sunshinee

Andrea ni ranije nije izbegavala pitanja o intimnom životu. Nakon razvoda počela je češće da izlazi i upoznaje nove ljude, a svojevremeno je procenila da je za 18 godina bila sa više od 720 partnera.

– Razvedena sam već 18 godina, a veoma volim seks i izlaske. Vrlo sam aktivna kada je reč o izlascima i u proseku izlazim sa troje do petoro ljudi nedeljno. Moglo bi se reći da sam u poslednjih 18 godina imala odnos sa više od 720 ljudi – objasnila je Andrea.

Kasnije je priznala da konačan broj možda ne zna ni sama i da verovatno postoje partneri kojih više ne može da se seti.

Foto: Instagram/andrea__sunshinee

Bodibilderka je bez zadrške govorila i o samozadovoljavanju, tvrdeći da takve teme ne bi trebalo da izazivaju stid.

– Dermatolog mi je rekao da su orgazmi veoma dobri za kožu. Povećavaju protok krvi i širenje krvnih sudova, čineći kožu crvenijom i glađom. Tada sam otkrila raj – rekla je ona, iznoseći svoje iskustvo.

Andrea je zatim uputila i savet svojim pratiocima:

– Moj savet je da što češće masturbirate jer to ne bi trebalo da bude tabu tema, pogotovo ne za bodibildere. Ja sam to radila pred prijateljima kako bih im pokazala koliko je to normalno – izjavila je Sanšajnova.

Foto: Instagram/andrea__sunshinee

Udvaraju joj se muškarci upola mlađi od nje

Andrea je veliku popularnost stekla zahvaljujući mišićavom telu, napornim treninzima i objavama na društvenim mrežama. Učestvovala je i na fitnes takmičenju u Velikoj Britaniji, na kojem se birao najbolji izgled zadnjice.

Iako je majka i baka, tvrdi da joj se redovno udvaraju muškarci upola mlađi od nje. Pažnja joj prija, ali insistira na tome da žene ne bi trebalo da menjaju ponašanje samo zato što su ušle u zrelije godine.

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