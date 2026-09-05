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Tiktokerka Margo Li podelila je na društvenim mrežama neprijatno iskustvo sa dejta ugovorenog preko aplikacije Hinge, za koji kaže da joj je bio "prvi i poslednji".

Veče, prema njenim rečima, nije prošlo ni približno onako kako je očekivala. Muškarac sa kojim se našla nije ostavio napojnicu, veliki deo vremena proveo je na telefonu, žalio se na cene i veličinu porcija, a na kraju je otišao svojim Uberom ne sačekavši da stigne njen prevoz. Margo je nakon svega odlučila da otkaže i sastanak koji je imala zakazan za sledeće veče.

Već na početku nešto joj nije odgovaralo

Margo je ispričala da na prvi sastanak inače ne ide na večeru, ali je ovog puta napravila izuzetak. Iz njegovog profila zaključila je da ne pije alkohol, pa joj se večera učinila kao dobra opcija. Pre izlaska, sestra od ujaka koja radi u ugostiteljstvu upozorila ju je upravo na restoran koji je muškarac izabrao.

Tokom razgovora dotakli su se i njenog brenda papirnih proizvoda i saradnje sa klijentima poput Pamele Anderson. Muškarac joj je tada rekao da nema Instagram, ali je Margo kasnije primetila da koristi tu aplikaciju.

"Odmah sam se zbog toga osećala čudno i loše u vezi sa svojim poslom", priznala je.

Telefon, male porcije i računanje kalorija

Nakon što im je konobarica preporučila nekoliko jela, muškarac je odlučio da naruči nešto drugo. Među naručenim jelima bila je i riba, iako mu je Margo ranije rekla da ne želi inćune. Kada ih je konobarica pitala žele li da naruče još nešto, odgovorio je da nije gladan. U jednom trenutku uzeo je telefon i nekoliko minuta kucao poruke bez ikakvog objašnjenja.

"Ne preterujem, bio je na telefonu verovatno sedam minuta", ispričala je Margo, dodajući da se isto ponovilo i nakon što im je stigla hrana.

Primetila je i da je pojeo vrlo malo salate, nakon čega je počeo da se žali na veličinu porcija i rekao da ih je restoran "prevario". Margo mu je odgovorila da su takve porcije uobičajene za taj tip restorana, a on je potom počeo da procenjuje koliko kalorija ima njihov obrok.

Nije ostavio napojnicu, a zatim je samo otišao

Da na stolu ne bi ostalo previše hrane, Margo kaže da je na kraju počela da jede više nego što je planirala. Situacija je postala još neprijatnija kada je konobarica muškarcu skrenula pažnju na to da nije ostavio bakšiš. Isprva je pokušala da pronađe opravdanje za njegov postupak, ali je zaključila da to ipak nije bilo slučajno. Tokom večeri više puta se žalio na cene i govorio da je sve preskupo.

Tiktokerka Margo Li o neprijatnom dejtu Foto: Printscreen/TikTok/margot.lee

Ni kraj sastanka nije popravio utisak. Njegov Uber stigao je pre njenog, pa je muškarac jednostavno otišao, ne sačekavši da stigne njeno vozilo. Nakon tog iskustva, Margo je odlučila da obriše aplikacije za upoznavanje. Otkazala je i drugi sastanak koji je imala ugovoren jer joj je mesto koje je drugi muškarac predložio bilo predaleko i nepraktično.

Njena priča izazvala raspravu

Margina priča privukla je brojne komentare, a većina se odnosila na ponašanje muškarca sa kojim je izašla. Jedan komentator smatra da njegovo ponašanje podseća na obrasce koji se često povezuju sa internetskim zajednicama muškaraca koje promovišu negativne stavove o ženama i vezama.

Drugi se, međutim, nije složio sa svim što je Margo navela kao problematično: "Ne razumem u čemu je problem sa plaćanjem večere putem Apple Pay-a", komentarisao je.

Javila se i korisnica koja je doživela sličan neprijatan sastanak: "Jednom sam otišla na večeru, a on je, nakon što smo seli, rekao: 'Naruči šta god želiš, ja sam već jeo'", prisetila se.

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