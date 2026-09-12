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U Žurilovki se očekivalo više od deset autobusa sa turistima, dok je veliki broj ljudi stigao i sopstvenim automobilima. Svi su imali isti cilj, Festival lipovenskog boršča, tradicionalnu manifestaciju koja je prethodnih godina privlačila veliki broj posetilaca.

Problem je nastao zbog lažnih informacija koje su se mesecima širile društvenim mrežama, ali i preko turističkih agencija.

Gradonačelnik Žurilovke Eugen Jon oglasio se nakon neobične situacije i istakao da ove godine festival nije bio organizovan.

"Navikli ste da stalno komuniciramo i ni u kom slučaju ne bi moglo biti problema da događaj takvih razmera ne bude zvanično najavljen. Nismo najavili festival, pa se on ne održava. Pa ipak, ovog vikenda počeli su da pristižu autobusi sa turistima, kao i brojni posetioci sopstvenim automobilima", naveo je Jon.Turističke agencije reklamirale događaj koji nije postojao

Prema njegovim rečima, još od početka leta na društvenim mrežama pojavljivali su se plakati turističkih agencija koje su nudile putovanja na Festival lipovenskog boršča.

Ništa od festivala Foto: Philip Bailey / Alamy / Profimedia

Problem je bio u tome što su agencije navodile različite datume, neke su festival najavljivale krajem avgusta, druge početkom, a treće sredinom septembra.

Gradonačelnik tvrdi da nijedna od njih nije kontaktirala lokalnu upravu kako bi proverila da li se festival uopšte održava.

"Znamo da je festival velika atrakcija za ceo kraj, ali kategorično odbacujemo mogućnost da turistički operateri lažno koriste njegovu reputaciju kako bi privukli turiste. To je prevara", rekao je Jon.

Gradonačelnik je, nakon što je shvatio šta se događa, kontaktirao turističke agencije i zatražio da prestanu sa promocijom nepostojećeg događaja.

Neke su se izvinile i priznale da nisu proverile informacije, dok su druge tvrdile da se festival održava jer tako piše "na internetu".

Ljudi pitali ChatGPT, pa dobili pogrešan odgovor

Posebno bizaran detalj otkriven je kada su turisti upitani kako su saznali da se festival održava.

Osim odgovora da su informaciju videli na društvenim mrežama, neki su rekli da su pitali veštačku inteligenciju, odnosno ChatGPT.

Gradonačelnik je potom odlučio da proveri njihove tvrdnje.

Žurilovka, Rumunija Foto: Melvyn Longhurst / Alamy / Profimedia

"Sami smo testirali ovaj aspekt. Mi, faktički organizatori festivala koji ga ove godine nisu organizovali, pitali smo ChatGPT da li se Festival lipovenskog boršča ove godine održava u Žurilovki. Dobili smo odgovor da se održava ovog vikenda, 4. i 5. septembra", rekao je Jon.

Tako je više od stotinu ljudi krenulo na put oslanjajući se na informacije koje su pronašli na internetu ili dobili od veštačke inteligencije, da bi po dolasku shvatili da od festivala nema ništa.

Gradonačelnik je izrazio žaljenje zbog turista koji su doputovali iz različitih delova zemlje i ostali razočarani.

Ovaj slučaj podsetio je i na ranije situacije u kojima su ljudi dolazili na događaje koji zapravo nisu postojali. U jednom slučaju više od 5.000 ljudi okupilo se u parku u Briselu zbog izmišljenog festivala, dok je u drugom veliki broj ljudi platio hiljade dolara i otputovao na privatno ostrvo zbog luksuznog festivala koji na kraju nije ni bio organizovan.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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