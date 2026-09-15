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Zvezda platforme OnliFans Suzana Zvonar je u kasnim večernjim satima na ulici narušavala javni red i mir u alkoholisanom stanju. Uhapšena je nakon što je fizički nasrnula na policiju.

Policajci su želeli da je legitimišu, ali je ona pokušala da pobegne, a nakon što su joj pripadnici policije rekli da se zautavi ona je potpuno igubila kompas i počela da viče na njih. Najgnusnije ih je vređala i njih i njihovu porodicu, piše Danica.hr

Kako pomenuti portal prenosi, Suzana je jednog policajca pokušala da udari kolenom u međunožje, ali nije uspela, nakon čega je izgubila ravnotežu i pala.

Suzana Zvonar Foto: Instagram/SuzanaZvonar

Međutim, jednog policajca je ipak uspela da udari u međunožje, nakon čega je i uhapšena.

Neposredno nakon privođenja, analizama je utvrđeno da je u alkoholisanom stanju.

- Sve je istina, bila sam pijana i vređala policajce, pokušala sam da ih sprečim da me privedu. Žao mi je, iskreno se kajem. Inače ne pijem alkohol, odnosno samo povremeno, prigodno, nisam nikakva zavisnica o alkoholu - ispričala je devojka iz okolice Koprivnice.

Na sudu je rekla da obavlja "samostalnu delatnost putem online reklamiranja na društvenim mrežama" i zarađuje do 3.000 evra mesečno.

Zbog napada na policajce osuđena je na 11 meseci zatvora, a kazna joj se zamenjuje sa društveno korisnim radom. Mora da plati 900 evra sudskih troškova.

(Kurir.rs/Informer)